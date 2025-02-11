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元宵節湯圓糯米難消化 營養師推薦這樣吃

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
明天就是元宵節，不過無論是元宵還是湯圓，主要成分糯米雖然美味可口，但卻也帶來高熱量、高糖的隱憂，若攝取過多，不僅可能增加體重，還會對健康造成負擔，桃園市天成醫院營養師楊珊珊營特別推薦了「彩色豆腐湯圓」。圖／天成醫院提供
明天就是元宵節，不過無論是元宵還是湯圓，主要成分糯米雖然美味可口，但卻也帶來高熱量、高糖的隱憂，若攝取過多，不僅可能增加體重，還會對健康造成負擔，桃園市天成醫院營養師楊珊珊營特別推薦了「彩色豆腐湯圓」。圖／天成醫院提供

明天就是元宵節，不過無論是元宵還是湯圓，主要成分糯米雖然美味可口，但卻也帶來高熱量、高糖的隱憂，若攝取過多，不僅可能增加體重，還會對健康造成負擔。為了讓大家在享受節慶氛圍的同時，也能顧及健康，桃園市天成醫院營養師楊珊珊營特別推薦了「彩色豆腐湯圓」，讓大家可以在健康的基礎上，品嚐到不一樣的湯圓美味。

湯圓的主要成分為糯米，雖然口感Q彈、香甜，但卻也隱藏著高熱量和高糖的風險。楊珊珊指出，一次食用過多湯圓，容易導致熱量超標，並進一步影響體重控制。舉例來說，40顆小湯圓或4顆甜湯圓的熱量，約相當於一碗白飯，若以1位60公斤的成人計算，則需健走約80分鐘才能消耗完這些熱量。此外，湯圓中的糯米含有較高的支鏈澱粉，過量攝取可能會引起腸胃不適，甚至導致脹氣等問題。

楊珊珊提醒，湯圓屬於高升糖指數食品，容易造成血糖波動，因此，對於糖尿病患者或消化不良者，應更加注意湯圓的攝取量。為了在元宵節既能享受傳統湯圓的團圓意義，又不會過多攝取熱量，楊珊珊建議，大家不妨嘗試製作「彩色豆腐湯圓」，這款湯圓以糯米與豆腐以1:1的比例製作，降低糯米的黏性及熱量，並增加了蛋白質，對於長輩與孩童或糖尿病患者尤其合適。

這款彩色豆腐湯圓不僅低熱量，還能加入天然蔬果與粉末來增添色彩和營養價值，例加入抹茶粉、芝麻粉、火龍果汁或地瓜泥，不僅讓湯圓顏色繽紛還具「植化素」有益身體健康。 湯圓本身不含糖味，因此搭配豆漿、地瓜薑汁或鮮奶茶等湯底，更能增添額外的健康益處，像是預防肌少症、增加膳食纖維或補充鈣質，都是不錯的選擇。

明天就是元宵節，不過無論是元宵還是湯圓，主要成分糯米雖然美味可口，但卻也帶來高熱量、高糖的隱憂，若攝取過多，不僅可能增加體重，還會對健康造成負擔，桃園市天成醫院營養師楊珊珊營特別推薦了「彩色豆腐湯圓」。圖／天成醫院提供
明天就是元宵節，不過無論是元宵還是湯圓，主要成分糯米雖然美味可口，但卻也帶來高熱量、高糖的隱憂，若攝取過多，不僅可能增加體重，還會對健康造成負擔，桃園市天成醫院營養師楊珊珊營特別推薦了「彩色豆腐湯圓」。圖／天成醫院提供

元宵節 患者 湯圓

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