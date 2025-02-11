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武陵國家森林遊樂區推台灣二葉松木質特展

中央社／ 台中11日電

武陵農場櫻花季登場，林業及自然保育署台中分署在武陵國家森林遊樂區同步推出「台灣二葉松木質與非木質利用靜態展」，帶領民眾認識台灣二葉松的生態價值及林產物多元應用。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿指出，即日起在武陵國家森林遊樂區推出「台灣二葉松木質與非木質利用靜態展」，展出一系列創新產品，包括建材、松脂蠟燭、精油純露以及充滿松木香韻、紋路的杯墊與書籤等，享有視覺、觸覺、嗅覺的豐富體驗。

展場更設置台灣消失近50年的「松脂採集法」模型，重現傳統林業技術，讓民眾了解昔日松脂利用的文化歷史。

台中分署表示，台灣二葉松（Pinus taiwanensis）為台灣特有樹種，主要分布於中高海拔地區。其中，大甲溪德基水庫上游地區的台灣二葉松林地面積達2萬餘公頃，占該區域森林面積約42%。早年林業政策曾將其作為造紙原料進行大規模造林，由於其木材含有豐富松脂，極易助燃，造成森林火災隱憂。

近年來，台中分署與國立屏東科技大學合作，透過林相更新計畫，選定適合地區進行林分結構調整，使其逐步轉變為複層林，以降低燃料堆積，提升森林穩定性。

台中分署指出，武陵山莊自114年元旦起，因營運調整暫停住宿及餐飲服務，但仍維持武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務，民眾前往參觀特展，感受武陵山林之美，探索台灣二葉松的永續發展與創新應用，看見林業發展與環境永續的多元可能。

森林遊樂區 武陵農場 永續

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