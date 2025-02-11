快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

因應燈會人潮！高鐵加開95班 機動加開全車自由座列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣燈會期間 高鐵桃園站旅客乘車須知。圖／台灣高鐵提供
台灣燈會期間 高鐵桃園站旅客乘車須知。圖／台灣高鐵提供

2025台灣燈會明天將於高鐵桃園站外登場，台灣高鐵宣布，明天起至23日止燈會期間，將加開95班次列車，人潮尖峰時段提供密集班次的旅運服務，平日約20分鐘內、假日15分鐘內，南下及北上各有1班車停靠桃園站，部分車次增加自由座車廂配置數，並視旅運需求機動加開全車自由座列車，以快速疏散人潮。

高鐵表示，2月12日（三）至2月23日（日）燈會期間，將加開95班次列車，南下47班、北上48班；在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日（周一至周四）約20分鐘內、假日（周五至周日）約15分鐘內，南下及北上各有1班次列車停靠桃園站。

部分車次增加自由座車廂配置數，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車，以加強服務旅客、快速疏運人潮；另外，高鐵桃園站也將在燈會期間進行進、出站動線管制，平日自傍晚7時起、假日自下午5時起，確保所有旅客都能順利乘車。

高鐵呼籲，賞燈旅客出發時，同步購買好回程車票，避免在車站等候過久；搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR碼進站搭車，或是利用已開啟自動儲值功能的悠遊卡、一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座。

高鐵指出，由於燈會期間將有大量旅客同時進出高鐵桃園站，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來桃園站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

燈會期間旅客前往高鐵桃園站的交通調整措施，重點包含高鐵快捷公車及其他市區公車燈會期間正常運作；機場捷運轉乘，由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車；2月3至2月25月期間，搭乘計程車改由7號出口外計程車乘車區上車；2月24日前暫停使用P1及P2停車場，可多加利用P3立體停車場（30分鐘內免費）。

另外，燈會交通管制期間，旅客可多加利用青峰路一段備有臨停接送區。原車站8號出口的臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。

高鐵呼籲，燈會期間將有大量旅客進出高鐵桃園站，旅客應發揮公德心，相互禮讓並注意自身安全，避免因人潮過多發生推擠；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，請提早到站並搭乘電梯。

此外，因列車空間有限，乘車時，大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，請勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。

因應台灣燈會人潮，高鐵明天起至23日止燈會期間，將加開95班次列車，部分車次增加自由座車廂配置數，並視旅運需求機動加開全車自由座列車。聯合報系資料照
因應台灣燈會人潮，高鐵明天起至23日止燈會期間，將加開95班次列車，部分車次增加自由座車廂配置數，並視旅運需求機動加開全車自由座列車。聯合報系資料照

桃園 高鐵

延伸閱讀

高鐵驚傳男乘客車廂倒地命危 台中到站電擊搶救緊急送醫

2025最齊全燈會懶人包！「蛇」年璀璨光火 點亮各地最美之夜

雲林「落車頭第1燈」今晚啟燈 23組環保花燈點綴雲林門面

桃園大溪燈會5米大陀螺主燈12日點燈 警交通管制報你知

相關新聞

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

活動最後2天別錯過。今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，再加碼480組100萬元春節大...

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

類流感疫情肆虐，衛福部醫事司公布，1月30日全國急診就醫人次達4.5萬人次，後續看診量雖下降至2.6萬人次，但全台多家醫...

地震不斷！台南東山下午3時52分發生規模4.1地震 6縣市有感

今下午地震不斷，中央氣象署再發布小區域有感地震報告，台南今下午3時45分發生規模3.6地震，震央位於台南東山區，地震深度...

元宵節「4顆元宵=1碗飯」 營養師：花生、芝麻餡有油糖

明天就是一年一度的元宵節，許多人都會吃元宵，有「團圓、圓滿」的寓意。不過董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，不論元宵或...

諾羅肆虐！單周30萬人次腹瀉達十年新高 估疫情反轉下降

腹瀉單周就診人數寫下10年同期新高，疾管署發言人曾淑慧指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，上周達30萬2644...

馬偕醫院急診室系統遭駭客攻擊 病人個資未外洩

媒體報導，位在中山捷運站附近的北部一家醫學中心傳遭受勒索軟體攻擊，讓數百台電腦當機。馬偕紀念醫院發布聲明表示，在9日發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。