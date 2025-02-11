因應燈會人潮！高鐵加開95班 機動加開全車自由座列車

2025台灣燈會明天將於高鐵桃園站外登場，台灣高鐵宣布，明天起至23日止燈會期間，將加開95班次列車，人潮尖峰時段提供密集班次的旅運服務，平日約20分鐘內、假日15分鐘內，南下及北上各有1班車停靠桃園站，部分車次增加自由座車廂配置數，並視旅運需求機動加開全車自由座列車，以快速疏散人潮。

高鐵表示，2月12日（三）至2月23日（日）燈會期間，將加開95班次列車，南下47班、北上48班；在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日（周一至周四）約20分鐘內、假日（周五至周日）約15分鐘內，南下及北上各有1班次列車停靠桃園站。

部分車次增加自由座車廂配置數，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車，以加強服務旅客、快速疏運人潮；另外，高鐵桃園站也將在燈會期間進行進、出站動線管制，平日自傍晚7時起、假日自下午5時起，確保所有旅客都能順利乘車。

高鐵呼籲，賞燈旅客出發時，同步購買好回程車票，避免在車站等候過久；搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR碼進站搭車，或是利用已開啟自動儲值功能的悠遊卡、一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座。

高鐵指出，由於燈會期間將有大量旅客同時進出高鐵桃園站，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來桃園站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

燈會期間旅客前往高鐵桃園站的交通調整措施，重點包含高鐵快捷公車及其他市區公車燈會期間正常運作；機場捷運轉乘，由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車；2月3至2月25月期間，搭乘計程車改由7號出口外計程車乘車區上車；2月24日前暫停使用P1及P2停車場，可多加利用P3立體停車場（30分鐘內免費）。

另外，燈會交通管制期間，旅客可多加利用青峰路一段備有臨停接送區。原車站8號出口的臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。

高鐵呼籲，燈會期間將有大量旅客進出高鐵桃園站，旅客應發揮公德心，相互禮讓並注意自身安全，避免因人潮過多發生推擠；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，請提早到站並搭乘電梯。