新北評鑑客運服務品質 台北、大都會、首都等5客運獲優等

台北、大都會、首都、三重及桃園等客運，今天獲頒新北市政府服務品質評鑑優等。台北客運說，五福站以26輛全新電動公車取代傳統柴油大客車，提供高服務品質低污染的公共運輸。

新北市長侯友宜今天在道路交通安全會報，頒獎表揚服務品質評鑑優等的大都會客運總經理李建文、台北客運協理呂燦亮、首都客運協理張世峰、三重客運協理高燦煌、桃園客運副總經理梁家明。

交通局表示，台北客運、首都客運已連續16年獲得優等，將持續督導公車業者做好服務品質，提供更安全、有效率的公共運輸服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽說，持續補助公車業者汰換電動公車，迄今，全市有244輛電動公車。

身兼台北客運總經理的李建文，獲獎後接受中央社記者電訪表示，響應政府2030年市區公車全面電動化政策，台北客運五福站所屬台北市聯營公車仁愛幹線「五福新村-南港國宅」，日前改以全新26輛電動公車服務。

李建文說，電動大客車取代傳統柴油車，可減少排放二氧化碳；車輛安裝先進駕駛輔助系統，偵測並示警潛在危險，減少視覺死角。另外，車廂設置無障礙設施，提供完整無障礙、高品質、低污染服務。

交通局說，新北市公車運價已於1月20日調整至新台幣25餘元，駕駛員薪資調升8000元、技工6000元，乘客搭車票價沒有調整，兩者差額由政府補貼。

侯友宜說，調整運價除讓業者有合理的經營環境，更重要的是調升薪資，優先照顧駕駛員和修車技工，改善工作環境，並提升公共運輸服務品質。