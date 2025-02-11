疫後首發印度獎旅團 近800位旅客帶來3000萬經濟效益

睽違多年，台灣自今年2月9日迎來疫後首發印度獎勵旅遊大團，有將近800位印度旅客來台體驗台灣旅遊食、宿、遊、購多重魅力。觀光署指出，印度人口規模位居全世界第一，有相當高的人口紅利，此獎旅團預估可帶來至少新臺幣3,000萬元的經濟效益，對台灣觀光具市場指標性意義。

觀光署表示，由印度旅行社Axplore Travelplus為印度企業Asian Paint Limited公司籌辦之獎勵旅遊，全團將分為6個梯次，於本年2月9日起至25日陸續抵臺參加5天4夜行程。獎旅團行程將安排走訪臺北貓空品茗茶食、走讀大稻埕傳統文化、遊覽西門町、臺北101地標、參訪臺北市立動物園及宜蘭東澳戶外海灘休閒體驗等經典行程，讓絕大多數是第一次訪臺的印度旅客們充分體驗臺灣豐富、在地、多樣化之觀光資源。

觀光署表示，印度人口規模位居全世界第一，有相當高的人口紅利，且近年經濟實力快速增長，「新富階層」及「商務客群」崛起，再加上疫後出境動能強勁，113年總出境旅客規模預估約3,000萬人次，是相當具開拓潛力與價值的客源市場。為加速部署、深耕該市場，觀光署在去年2月即於印度第一大經濟城市孟買設立「駐孟買台灣觀光服務分處（TTIC）」，積極洽接當地業者及提供最新臺灣旅遊資訊，也多次邀請印度旅行社（包括專營MICE旅遊及一般休閒旅遊業者）、媒體及網紅等來臺熟悉旅遊，並辦理B2B業者商談交流會，促進與臺灣業者面對面互動商談機會及建立業務連繫管道。

觀光署說，獎旅團印度組團社Axplore Travelplus即是去年6月來臺考察之MICE業者之一，該考察團有業者於走完行程時即表示，對於臺灣可以提供這麼豐富優質旅遊環境印象深感讚嘆，有信心臺灣可以變成印度獎勵旅遊的理想目的地之一。時隔半年得以順利促成，為今年臺灣inbound旅遊市場迎來好兆頭。

觀光署長周永暉表示，觀光署持續拓展各客源市場，除日韓、北美、德英法、港星馬泰越菲等主力市場外，去年投入設置的印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華及菲律賓馬尼拉等TTIC，都可望逐步發揮宣傳、引客成效。而具高度開拓潛力的印度市場更有賴長期深耕，因此預計本年底前會將孟買TTIC升級為駐外辦事處，大幅提升行銷量能，並以「短期聚焦開發MICE市場，長期鎖定大眾客源」之分階段行銷策略穩健布局。

此次迎來大型印度企業獎勵旅遊團，係印度當地企業、組團業者給予臺灣之正面肯定，未來觀光署將續行多方布局，深化與各市場業者合作力度，將臺灣打造成為亞洲重要獎勵旅遊目的地之一，為此也將持續優化既有獎勵旅遊獎助機制，積極爭取各類獎勵旅遊團來臺，也歡迎全球旅客來臺感受獨具特色的臺灣精彩魅力。