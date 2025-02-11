影／豬羊變色？消基會公布羊肉攙偽含豬成分調查報告

消基會在雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試，檢測結果有4件包裝樣品標示不符合《食品安全衛生管理法》第22條規定、有3件包裝樣品檢出豬成分且未標示含豬成分，可能違反《食品安全衛生管理法》第15或28條規定。

消基會並呼籲消費者購買羊肉品前，務必檢視產地標示或履歷標示，再行購買，倘若外食，進出飲食店、餐廳等處，應先審視現場相關標示或詢問店家食材來源、出處，或觀察業者有無公布採購單據作為購買的依據，以確保商品符合預期，若購自網路，除了檢視網站是否有依《食安法》標示相關資訊外，收到時應立即檢視是否有瑕疵或過期，有問題時應拍照或錄影存證，並保留網頁的資訊，發生爭議時才有利舉證。 消基會在雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試，檢測結果有4件包裝樣品標示不符合《食品安全衛生管理法》第22條規定。記者曾學仁／攝影 消基會在雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試，檢測結果有4件包裝樣品標示不符合《食品安全衛生管理法》第22條規定、有3件包裝樣品檢出豬成分且未標示含豬成分。記者曾學仁／攝影 消基會在雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試，檢測結果有4件包裝樣品標示不符合《食品安全衛生管理法》第22條規定、有3件包裝樣品檢出豬成分且未標示含豬成分。記者曾學仁／攝影