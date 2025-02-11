北市虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」 衛生局稽查結果曝

北市餐廳「享之饌 台南虱目魚」傳出食安疑慮，有民眾叫外送竟吃到滿滿小黑蟲的粥，直呼噁心，業者則回應是配料蚵白菜廠商的品質問題。北市衛生局昨日稽查未發現病媒，但查有冰箱內食材未覆蓋等多項衛生缺失，要求2月17日前改善完成。

民眾在臉書「爆料公社」指出，用外送平台在「享之饌 台南虱目魚」點餐，小孩發現其中2碗虱目魚肉粥滿滿都是蟲，本來以為看錯，每個小黑點都有腳，數不清有幾隻，而打電話向店家反應，對方只回「好好好好」並請他自行申請退款。

他不滿，重點不是退款，而是業者應該好好審視問題出在哪，「這麼噁心，誰敢吃？吃了出事誰負責？」自己還吃了三分之二碗才發現，直呼愈想愈覺得噁心。

業者在臉書粉專致歉，事因配料蚵白菜廠商的品質問題，而有許多細小的菜蟲，小店也是第一次遇到這種狀況未能及時發現。對所有來用餐的朋友道歉，員工面對消費者反饋時的回覆，也未盡妥善，造成大家的觀感不佳，會再加強員工教育訓練。

業者強調，一向重視食材及餐點品質，此次事件後，對於食材品質及清洗會更加注重，希望給消費者更好的餐點衛生及品質，各位意見一定虛心檢討，也已經更換品質更好的食材廠商。至於員工當下回覆方式，業者坦承未盡妥善，實屬不該，公司管理層開會及調整且向大家道歉，接下來加強完善的員工培訓。

衛生局表示，2月10日前往稽查，現場業者表示確有民眾反映，2月9日發現青菜上有菜蟲狀況已全數丟棄未再使用，另已與青菜供應商反映此情事，並教育員工清洗青菜後多加留意。

衛生局說，另查核人員衛生、食材處理及場所衛生等，現場食材及餐點未發現有異物且製作區、用餐區均未發現有病媒出現，但查有作業人員未戴工作帽、冰箱內食材未覆蓋、冰箱風扇與底部不潔、廁所未張貼洗手標誌、未出示來源證明（進貨單據）及食品從業人員體檢證明文件等衛生缺失。