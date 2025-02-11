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加熱菸未合法 董氏：新興菸品無法助戒菸 且更易上癮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
董氏基金會呼籲，新興菸品無法幫助戒菸，請更容易有多重菸癮問題。圖為加熱菸。本報資料照片
董氏基金會呼籲，新興菸品無法幫助戒菸，請更容易有多重菸癮問題。圖為加熱菸。本報資料照片

情人節快到了，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，加熱菸因載具設計時尚，比較沒有煙臭味，再加上菸商的行銷手法，年輕人視為時髦象徵。「我想送男朋友加熱菸，幫助他戒菸。」她說，菸商強力塑造「淡菸」，讓民眾誤以為改抽加熱菸可以減害，還可以慢慢戒菸，根本是誤導。

「怎麼可能用菸戒菸？」林清麗指出，加熱菸就是有害的菸品，一樣會成癮、一樣害人害己。年假剛結束，不少人赴日旅遊，有民眾向董氏基金會反映，當地店家強力推銷加熱菸，甚至有導遊帶遊客到販售加熱菸的商店，還指導打包技巧，因為加熱菸體積小，入境台灣海關不易被查。

加熱菸在我國尚未合法，如從國外攜帶加熱菸入境，不管是自用或送人，依「菸害防制法」第26條第2項規定，製造或輸入業者以外之人，違反第15條規定製造、輸入指定菸品或其必要之組合元件，可處至少5萬元罰鍰。林清麗強調，不要誤信菸商的減害宣傳，也不要賠上另一半的健康。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑說，目前加熱菸未合法，但是門診已經出現求助戒除加熱菸的民眾，顯示違法加熱菸的行銷通路盛行。尤其是網路充斥違法廣告行銷，隨便搜尋關鍵字都會自動跳出網站和菸商衛教，呼籲大眾別相信業者宣稱能減害的菸品行銷。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然指出，吸菸會對尼古丁產生依賴，戒菸必須下定決心，只靠意志力很難克服菸癮依賴，成功率僅3%至5%。若有專業的醫療諮商、衛教與藥物治療輔助，戒菸成功率可達30%以上。

林清麗表示，戒菸的困難度在於「尼古丁依賴性」，只要嘗試就可能會上癮，大腦產生類似吸毒的慢性成癮。她強調，董氏基金會從3、40年前積極倡議台灣的菸害防制，成人吸菸人口從530萬降至今日的250萬，不希望新興菸品再讓國人吸菸率上升，尤其是對青少年的危害。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，目前未有經衛生福利部核定通過上市的加熱菸產品，依菸害防制法規定，不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，旅客也不得從國外攜帶入境，違者將予以重罰，切勿心存僥倖。

她呼籲，年輕族群「不推薦、不嘗試、不購買」，勿陷入菸商多變的行銷伎倆，也不要因其他人推薦而輕易嘗試使用。依「國健署菸害稽查處分通報管理系統」資料，今年1月共裁罰了364件裁罰數，包括電子煙15件、加熱菸307件、使用電子煙或加熱菸42件，裁罰金額共2701萬元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

依賴 加熱菸 戒菸

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