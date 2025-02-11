消基會公布市售羊肉混豬肉 食藥署：最重關7年罰8千萬

吃火鍋卻豬羊變色？消基會今公布，抽查市售16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分，衛福部食藥署表示，針對疑似不符規定的產品，已函請地方政府衛生局依法查處，如查獲攙偽或假冒，依食安法最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。

消費者文教基金會今天舉行「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」記者會，公布在台北市及新北市傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試結果。

消基會董事長鄧執中指出，本次調查測試的16件「羊肉片（或捲）」類的樣品中，有9件未測得豬成分；7件測得豬成分的品項中，3件則未明確標示含豬的成分，祕書長陳雅萍表示，這有「攙偽假冒」的危險，消費者缺乏檢驗工具了解所吃食物是否符合標示，非常弱勢，呼籲主管機關嚴格查緝、為消費者權益把關。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，針對消基會公布疑似不符規定的產品，已函請地方政府衛生局依法查處。另統計衛生機關於112年1月1日至114年1月31日，共計抽驗127件羊肉產品檢驗動物性成分，結果均符合規定；查核380件羊肉產品標示，376件合格，4件不合格，衛生局皆已依法處辦，違規原因包括2件重組肉未標示、1件未標示製造業者或國內負責廠商資訊、1件食品添加物名稱不合格等。

針對標示不實者，鄭維智指出，這涉違反食安法第28條第1項規定，可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；查獲攙偽或假冒，涉違反食安法第15條第1項第7款規定，依可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金，情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣800萬元以下罰金。

另外，包裝食品若未依食安法第22條規定標示內容物名稱、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址，可依同法第47條第1項規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。