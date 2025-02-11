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要買要快！大樂透春節加碼倒數兩天 威力彩衝12億別錯過

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩表示，大樂透春節三重對獎加碼活動至元宵節（12日）止，春節大紅包及小紅包將全數送。圖／本報資料照片
台彩表示，大樂透春節三重對獎加碼活動至元宵節（12日）止，春節大紅包及小紅包將全數送。圖／本報資料照片

台灣彩券公司表示，今年大樂透春節加碼，從1月24日起連續20天開獎至2月12日元宵節止，加碼期間買一張大樂透可對億元頭獎、春節大紅包及春節小紅包3個獎項。此外，周四（13日）開獎的威力彩頭獎獎金上看12億元，是暌違近兩年超過10億元的超高額頭獎，提醒民眾不要錯過。

台彩統計，截至10日為止，大樂透春節加碼期間已開出6注頭獎、384組春節大紅包、及602組春節小紅包，仍有96組春節大紅及198組春節小紅包等著民眾抱回家；大樂透頭獎也已連8摃，今晚頭獎上看3.6億元。明天元宵節是大樂透春節加碼三重對獎活動的最後一期，當期春節大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

根據台灣彩券投注系統的資料，截至2月10日，累計開出384組春節大紅包、602組春節小紅包，總中獎注數為1170注、中獎彩券共1150張。這1150張中獎彩券平均單張投注金額為2509元，較春節加碼期間大樂透平均單張投注金額141元，高出約18倍。

此外，中獎彩券中有14.2%採用包牌方式投注來提高中獎機會，其中，7連碰包牌佔包牌中獎彩券的60.1%、其次為8連碰23.9%、9連碰9.8%；包牌中獎的彩券中有3張同時對中7組加碼獎項，真的非常幸運。這些中獎的彩券中，有13.4%採用多期投注的方式購買，其中投注10期為最大宗，占47.4%。

台彩指出，元宵節（12日）是大樂透春節三重對獎加碼的最後一期，當期大、小紅包剩餘總獎金將依該獎項中獎的組數均分。若今、明兩天銷售金額都介於2至3億元之間，依機率計算，最後一期春節大紅包獎項約開出24組、小紅包約37組，大紅包每組約可分得300萬元至500萬元的獎金；小紅包則為50萬元至60萬元，大紅包若一注獨得，有機會抱走原獎金的3至5倍。

台彩 大樂透 威力彩 春節

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