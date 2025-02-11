消保處檢測嬰幼兒食品 1件鎘含量超過衛生標準

為維護消費者權益，行政院消保處去年8月購樣24件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定；品質檢測部分，「黃麴毒素B1」、「赭麴毒素A」及「重金屬-鉛」部分全數符合規定，而「重金屬-鎘」部分，有1件的鎘含量超過衛生標準，已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

市面上嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，產品豐富多樣、口味眾多，為維護嬰幼兒食品安全，行政院消保處於113年8月間，分別在實體商店及網路平台購樣24件市售商品進行「品質檢測」（包括「黃麴毒素B1」、「赭麴毒素A」、「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」）及「標示查核」。

消保處表示，查核發現「重金屬-鎘」不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關亦命代工製造廠限期改正，經複查改正後之同製程產品，未檢出「重金屬-鎘」。

消保處提醒消費者，選購嬰幼兒食品時，除應注意製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整外，亦可以參考衛生福利部食品藥物管理署設置之「嬰幼兒食品專區」(於食藥署網站首頁 > 業務專區 > 食品 > 嬰幼兒食品專區項下查詢)，其中提供法規、衛生標準、標示、廣告、衛教等資訊供民眾查詢參考。