集結60位梁山英雄 台灣戲曲學院推《水滸英雄》大戲

台灣戲曲學院復興京劇團於今日舉行新春開台大典，與台灣特技團聯袂帶來《五路靈官》、《掃財童子》、《財神獻寶》等系列開台好戲。而復興京劇團也將於2月22日及23日推出睽違半世紀、再度集結60位梁山英雄好漢的團慶大戲《水滸英雄》，壯觀陣容難得一見。

台灣戲曲學院介紹，戲曲界「梨園子弟」奉唐明皇為「祖師爺」，復興京劇團開今日台典禮首先奏樂鳴炮，團長與執事們於後台進行祭拜儀式，進行開箱大典並為祖師爺換袍，由團長抱持祖師爺，執事手捧文武神將牌，在樂隊伴奏下，邀請祖師爺至舞台看戲。五面不同色旗代表東南西北中及左青龍、右白虎，送迎祖師爺的鑾駕，以金瓜、鉞斧和朝天鐙，營造帝王等級的尊榮感，並擺上關公的青龍偃月刀、二郎神的三尖兩刃刀，最後再搭配靈官鞭與降魔杵，充分彰顯梨園子弟對祖師爺的敬意。

台灣戲曲學院說，復興京劇團今日也獻演即將在本月22及23日團慶大戲《水滸英雄》的片段。復興京劇團前身是復興劇校「復興國劇團」，曾於民國60年在國軍文藝活動中心演出水滸傳〈大名府〉，當時就大陣仗動員60位演員呈現梁山英雄好漢，睽違54年將再度大陣仗集結60位好漢，於台北市城市舞台公演團慶大戲《水滸英雄》上下本，包含《七雄聚義智取生辰綱》、《大鬧江州》、《三打祝家莊》、《吳用智取大名府》及《英雄義一箭仇》。