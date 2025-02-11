大S流感猝逝民眾嚇瘋狂打疫苗 疾管署增購10萬劑：打不完銷毀

上周類流感單周就診人次飆破18萬人，目前處在流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，目前全國尚有公費疫苗1.3萬劑。增購的10萬劑按照打氣推估應可以打完，沒有用完將銷毀。

疾管署統計，截至今年2月10日止，公費流感疫苗共計接種657.3萬劑，尚餘公費疫苗1.3萬劑。上周受到一人流感病逝事件影響，打氣飆升，2月3日接種5萬劑、2月4日接種7.3萬劑、5日4.6萬劑、6日1.8萬劑、7日6449劑，周末加上周一合計約接種5000餘劑。

由於打氣飆升，疾管署已依行政院指示增購10萬劑流感疫苗，曾淑慧說，增購的疫苗還沒有決標、供應廠商尚未確定，並且會在決標後跟各地方衛生開會討論疫苗分配狀況。

增購的10萬劑疫苗預計最快2月20日起，提供11類原計畫第一階段實施對象，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員）接種。

曾淑慧說，依照上一周打氣推估，一天約打2千到3千劑疫苗，預估應該可將加購的流感疫苗接種完畢。若是打氣不如預期，沒有用完將會銷毀疫苗，至於是否會比照上一批流感疫苗開放全民接種仍要再評估，同時因為有增購疫苗，目前對自費疫苗的數量目前並沒有掌握。

目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等。若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請盡速就醫以及時獲得治療。