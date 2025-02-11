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台灣燈會期間週五至週日 機捷全線禁止自行車進站

中央社／ 桃園11日電

桃園大眾捷運公司今天表示，2025台灣燈會期間的週五到週日，機場捷運全線停售自行車票，並暫停自行車進站，受影響時間為14日到16日及21日至23日共6天，請民眾多加留意。

桃園大眾捷運公司表示，因應2025台灣燈會主燈12日點燈，預期將吸引眾多民眾前往賞燈，考量旅客乘車安全及動線順暢，14日、15日、16日及21日、22日及23日這6天，機場捷運將停售自行車票，這6天全線自行車全日暫時取消進站，造成不便之處，敬請見諒。

桃園市政府表示，2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，並設有雙展區，位於機場捷運A19桃園體育園區站的展區「光的遊戲場」，7日起試營運，「光的遊戲場」規劃5大燈區，分別是活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國及福光滿意讚。

而位於A18高鐵桃園站的展區「主燈展演場」，將在12日開展，全區活動至23日閉幕。

台灣燈會 桃園 機場捷運

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