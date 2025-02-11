全國首例腸病毒重症 高雄早產女嬰確診伊科病毒11型

高雄市出現全國首例腸病毒併發重症確診病例，個案為一早產女嬰，上月底嗜睡、餵食困難，本月4日出現嗜睡、呼吸急促、血氧下降，住進兒科加護病房，經採集腦脊髓液檢驗，確認為感染腸病毒伊科病毒11型，所幸女嬰已痊癒出院。近期日本陸續傳出3嬰兒染腸病毒伊科病毒11型死亡案例，衛生局籲幼兒家長多加防範。

去年全國腸病毒併發重症確定病例12例、其中1例為伊科病毒11型，高雄市1例克沙奇A10型，皆無死亡病例。不過，今年出現首例腸病毒重症經檢驗確認是伊科病毒11型，顯示該型病毒仍然活躍。

伊科病毒11型臨床表現與感染腸病毒71型不同，儘管兩者都會出現重症，伊科病毒11型特徵主要為肝炎、心肌炎，且好發在早產兒，高雄早產女嬰僅出生1個多月即感染腸病毒，1 月31日食慾下降，本月3日有低體溫情形，4日呼吸急促就醫，5日醫院採集腦脊髓液檢出腸病毒陽性，今確診為腸病毒伊科病毒11型。

衛生局指出，嬰幼兒感染腸病毒途徑，主要成人感染後症狀較輕微，若疏於防護，就會將病毒傳染給免疫系統未發展成熟的嬰幼兒，家長摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具。

衛生局表示，教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，落實個人及幼童手部衛生與環境清消，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，維持良好衛生習慣。

衛生局表示，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，也要避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染機會，若家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速，已屬重症症狀，請速就醫。