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諾羅肆虐！單周30萬人次腹瀉達十年新高 估疫情反轉下降

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明近期腹瀉疫情趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明近期腹瀉疫情趨勢。記者李青縈／攝影

腹瀉單周就診人數寫下10年同期新高，疾管署發言人曾淑慧指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，上周達30萬2644人次，近期沒有群聚事件，預期接下來將反轉下降。另全國近4周接獲398起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性215案中，以檢出諾羅病毒212件為多。

疫情中心主任郭宏偉表示，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸。例如與病人分享食物、水、器皿，接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，或接觸到病人曾接觸的物體表面而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

郭宏偉呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產，以預防腸胃炎傳播。餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員健康情形，如有疑似腸胃炎症狀應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

近期各級學校陸續開學，校園是團體生活的環境，由於學生常有共同的飲食及水源暴露，且彼此間接觸密切，容易造成校園腹瀉群聚事件發生。

疾管署提醒，有疑似症狀者除了注意補充水分、電解質及營養，並建議依醫師指示接受治療，在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上學。受病患污染的器物表面，應用20 c.c.漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100 c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒清理。

校園 腸胃炎 諾羅病毒

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