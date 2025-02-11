今年首例腸病毒重症 南部1月大早產嬰 嗜睡才驚覺染疫

今年首例腸病毒感染併發重症病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，南部1個多月女嬰為早產，1月31日出現嗜睡、活動力下降及餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，2月4日因出現呼吸急促、血氧下降及心搏過慢，急診發現腦脊髓液驗出腸病毒，並且併發敗血症及腦炎，為感染伊科病毒11型，收住兒科加護病房。目前仍在中重度病房，累積住院約1周，症狀已改善。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計1例腸病毒感染併發重症確定病例，與2021年至2024年同期病例數（介於0至1例）相當。另2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例。

近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動；本周各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，需持續提高警覺並監測疫情變化。

林詠青提醒，腸病毒感染全年皆有可能發生，且在家庭及人口密集機構更容易傳播，成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護而將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並落實個人及幼童手部衛生與環境清消，尤其大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。