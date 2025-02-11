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農藥所檢測中心動土 農業部長陳駿季：實踐農產品安全承諾

中央社／ 台中11日電
農業部長陳駿季。聯合報系記者侯永全／攝影
農業部長陳駿季。聯合報系記者侯永全／攝影

農業部農業藥物試驗所今天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季出席表示，工程象徵農產品安全承諾的重要實踐，盼拓展國際市場版圖。

典禮今天在農藥所位於台中市霧峰區的農藥應用園區舉辦，陳駿季、農藥所長徐慈鴻、中興大學校長詹富智等人皆出席。

陳駿季會中致詞時表示，消費者對農產品需求不再是品質好而已，更要求農產品安全，食安從前總統蔡英文到現在總統賴清德的政見，確保消費者食的安全，一直是核心政策。

陳駿季指出，農產品的安全要付出許多努力，特別是技術面，過去用化學的方式檢測農藥殘留，可能需要5至7天，無法及時攔阻對消費者沒有特別意義，只能從管理面去追蹤、處罰農藥超標的業者。

陳駿季說，他要感謝農藥所的努力，除了在農藥相關檢測技術研發，包括農藥上市許可研究，以及農藥快篩的檢測，農藥殘留質譜快檢技術能讓農產品，及時在上市前就攔阻超標的產品。

提到農藥所檢測與情資分析中心，陳駿季表示，動土典禮象徵農產品安全品質管理體系建設的全面啟動，也是政府對農產品安全承諾的重要實踐。為國內外消費者提供更加安全可靠的農產品，期盼進一步拓展台灣農產品在國際市場的版圖。

徐慈鴻提到，中心將擁有先進的檢驗與研發設備，與美、日、韓等國家的現代化實驗室接軌，並結合人工智慧、大數據分析等技術，實現農藥殘留風險分析、強化區域檢驗體系管理、質譜快檢實驗室營運量提升。

農藥所說明，檢測與情資分析中心投入新台幣8.3億餘元，設有智慧冷凍自動化運輸系統及精密儀器室，與國際認可、超微量分析與檢驗方法實驗室，預計民國115年底完工。

消費者 農業部 農藥殘留 陳駿季

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