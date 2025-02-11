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用糞便評估兒童氣喘風險 林口長庚醫院創新技術

中央社／ 台北11日電

台灣學齡前兒童氣喘盛行率高達10%，約12萬名小朋友飽受困擾，長庚醫院利用核磁共振儀代謝光譜技術，只需採集糞便樣本就能評估兒童過敏氣喘風險，以利後續追蹤減少發作風險。

林口長庚醫院研究團隊，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險關聯性，創新開發利用糞便代謝物圖譜評估兒童腸道菌健康和過敏氣喘風險評估方法，準確分析腸道菌叢消化纖維代謝後所產生的短鏈脂肪酸，這項創新技術榮獲第21屆國家新創獎臨床新創獎肯定。

林口長庚兒童胸腔科教授級主治醫師邱志勇今天透過新聞稿分享，丁酸是維持腸道屏障健康、防止過敏原進入血液循環關鍵角色，但氣喘兒童因腸道菌叢失衡，降低調節腸道屏障能力丁酸生成，使過敏原有機會通過細胞間緊密連結，增加氣喘過敏風險。

邱志勇指出，這項糞便腸道菌代謝物圖譜分析技術，是非侵入性腸道健康動態監測，以核磁共振儀（NMR）代謝光譜分析，就能評估孩子過敏氣喘風險，靈敏度高達91%，專一性達到82%，採集糞便就能完成代謝物分析，減輕小朋友的不適與壓力。

全球約2至3成兒童受過敏性疾病影響，台灣約12萬名孩童是氣喘過敏兒。邱志勇說，通過非侵入性的糞便檢測，家長更能有效了解孩子的過敏狀況，並在追蹤過程中採取預防措施，減少過敏氣喘發作的風險，這項技術為兒童腸道健康與過敏氣喘的風險評估提供全新方向。

邱志勇提到，過敏性疾病傳統診斷追蹤方式，是侵入性血液過敏指數檢查，存在著準確性不足和小朋友抽血無法配合的問題，核磁共振光譜代謝物分析成功解決困境，對學齡前兒童應用尤為重要，將再優化數據處理流程，開發更精確分析，提供兒童疾病個體化預防和精準治療。

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