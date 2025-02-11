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你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

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你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
天氣冷吃羊肉鍋，但你吃到的真的是羊肉鍋?消基會今天公布「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」實體與視訊記者會，16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分。記者陳宛茜／攝影
天氣冷吃羊肉鍋，但你吃到的真的是羊肉鍋?消基會今天公布「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」實體與視訊記者會，16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分。記者陳宛茜／攝影

天氣冷吃羊肉鍋，但你吃到的真的是羊肉鍋?消基會今天公布「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」實體與視訊記者會，16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分，「攙偽」依食安法可處「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣800萬元以下罰金。消基會董事長鄧惟中呼籲主管機關立刻採取行動、並產生持續性的查核。

消基會指出，食品攙偽問題，歐盟以詐欺加重論罪，以嚇阻食品攙偽現象，消基會呼籲亦應比照修法，加重刑罰，維護消費者權益。

台灣人愛吃鍋，一年四季皆宜，火鍋肉片更是不可或缺的食材；但市售羊肉片摻雜豬成分的報導時有所聞，食品有無攙偽也成為消費者相當關注的議題。消基會於北市及新北市傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商平台等處，購買共16件羊肉片（或捲）包裝及散裝樣品，進行羊肉攙偽含豬成分調查測試。

鄧惟中指出，本次調查測試的16件「羊肉片（或捲）」類的樣品中，有9件未測得豬成分。7件測得豬的成分，其中5件包裝樣品中，一件明確標示含豬肉，一件成分標示豬肉蛋白，其餘3件則未明確標示含豬的成分，恐不符合規定。其中2件散裝樣品中，因依規定僅須標示產地、並未規定要標示成分，但就「品名」來說，消費者並無法得知是否含豬成分，在法律上有標示的漏洞。

消費者文教基金會祕書長陳雅萍表示，未依《食安法》第22條進行標示的包裝樣品，得依同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

3件測得豬成分但未標示含豬成分的包裝樣品，陳雅萍表示，這有「攙偽假冒」的危險，可能違反《食安法》第15或28條，得依同法第45或49條，分別處「新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰」或至少「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣800萬元以下罰金」。對消費者來說，缺乏檢驗工具去了解所吃食物是否符合標示，非常弱勢。希望政府查緝時更嚴格、為消費者權利做把關。

這三件攙偽假冒產品都在蝦皮購買。陳雅萍指出，很難要求平台把關食安，但可以要求業者包裝要完整才能上架。消基會建議消費者，若肉品購自網路，除了檢視網站是否有依《食安法》標示相關資訊外，收到時應立即檢視是否有瑕疵或過期，有問題時應拍照或錄影存證，並保留網頁的資訊，發生爭議時才有利舉證。

依據《消費者保護法》第19條規定，肉品屬於「易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期」合理例外情事，如經業者於網站告知，則排除猶豫期的適用，無法享有7天無條件退貨的權益，除非是商品本身瑕疵或運送過程造成的損毀，才可能向業者申請退貨、退款或要求重寄商品。

鄧惟中指出，經過加工的羊肉片商品，其中添加物可能含有豬的成分，提醒不食豬肉的消費者，要詳閱成分標示中的添加物，確認是否含有豬的成分。而市面上的火鍋羊肉片多屬於重組肉，業者依規定須於包裝上標示說明，消費者也可依成分標示來檢視是否為重組肉。購買後一定要充分煮熟加熱後再食用。

這些混入羊肉的豬肉，有否可能是日前傳出流向不明的美豬?消基會檢驗長凌永健指出，美豬的市場量低，機率應該不高。而食品「豬羊變色」就連肉販也難以分辨，只能希望政府能夠加強把關。

鄧惟中表示，「豬羊變色」的攙偽目前已是非常普遍的狀況，也許沒有健康問題，希望主管機關不要因為不會吃出問題而放任。他建議主管機關應加強標示管理，商品上務必明顯標示含豬成分，讓消費者選購有參考依據，避免讓消費者誤會是100％的羊肉製品，另外，若生產線或製程上可能接觸到其他豬肉製品，建議也應該要標示醒語。

消基會也呼籲業者，考量部分消費者不食豬肉相關製品，若商品含有豬成分或可能在製程上接觸到，建議業者應於商品上自主標示醒語，網路賣家也應於官網上標示，畢竟生鮮食品及肉品幾乎不能退換貨，都應自主標示醒語，讓對食用豬肉有禁忌的消費者能自行判斷是否購買。

消基會 消費者 豬肉

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