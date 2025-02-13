過年爽吃，開工該面對現實了？用外食族神器「抹茶青汁」甩負擔、養出纖女體質！

過年吃的，總是要還的！年節期間餐餐吃好料、賴在沙發上追劇吃零食，等到收假開工，才發現已回不去從前的自己？在日本，很多人會喝「青汁」補充蔬菜營養和膳食纖維，幫助代謝順暢，現在，國民品牌推出革新升級的「青汁」，喝起來就像抹茶一樣，是民眾飲食過度甩負擔、輕鬆好入口的「回歸救星」！

抹茶味的「青汁」，健康美味兼具，是年後甩負擔的「回歸救星」。 攝影師：李凡榳

「青汁」是風靡日本多年的養生飲品，以多種蔬果作為原料，讓消費者能夠一次攝取多種蔬果精華，具有快速補充營養、調節消化道機能等效果，對健康好處多多，然而，傳統青汁大多都有令人抗拒的「菜味」，台灣民眾接受度並不高。因此，乖乖生技推出健康與美味兼顧的「三纖蔬酵青汁」，醇香抹茶風味，甘潤好入口，讓人一喝就愛上！一步步養成輕盈好體質！

「三纖蔬酵青汁」專利三纖配方，兩週就能養成纖女體質。 攝影師：李凡榳

專利三纖配方， 纖氣飄飄兩週有感！

「三纖蔬酵青汁」不只美味升級，營養也是滿分！專利三纖配方，包括：日本專利Fibryxa® 水溶性膳食纖維、榮獲歐美雙區2021年度「益生質獎」的Bimuno®專利半乳寡糖，以及Orafti®Synergy 1比利時專利寡多醣，複方強強聯手，多種纖維型態不易引起不適，也更有利於改變菌叢生態，維持消化道機能，纖氣飄飄，兩週就有感！

「三纖蔬酵青汁」小小一包，可以一次補充96種蔬果發酵精華，搭配暢快配方—高活性「巴西酵素」、穩醣護衛—日本「明日葉汁粉」、順暢助攻隊 —紐西蘭「大麥若葉」，完美擺脫厚重負擔。更值得一提的是，有別於市面上同類型產品，「三纖蔬酵青汁」使用台灣在地種植的鮮蔬，研發出擁有獨家六大專利的「極萃野菜青汁」，能夠打擊隱性飢餓，讓青汁除了幫助代謝，還有補給營養、提供健康能量的效果，同時能輕鬆養成健康的飲食習慣。

獨家專利三纖配方「纖女青汁」，能打擊隱性飢餓，幫助飲食管理。 攝影師：李凡榳

便攜式「綠拿鐵」，輕鬆養成健康習慣

年節囤積有餘，開工後只想發財不想發福，每日一杯青汁，加速回歸理想狀態。「三纖蔬酵青汁」經SGS檢驗，品質安心有保障，並獲台灣肥胖醫學會醫師王儷穎推薦，建議每日喝1-2杯青汁，補足營養缺口，幫助代謝順暢。

對於飲食不均衡的外食族、久坐辦公室的上班族、不愛吃蔬菜的人、久蹲馬桶的族群來說，「三纖蔬酵青汁」不只有助告別堵塞，多種營養素也能支持整體健康活力，幫助養顏美容。粉末型態沖泡方便，隨身攜帶想喝就喝，還能客製簡易版的「綠拿鐵」取代手搖飲，一杯喝下，順暢又滿足，給你拒絕吃零食的底氣！

新的一年，就用「三纖蔬酵青汁」養成健康新習慣。每日一杯，有效率地補充身體所需的膳食纖維、酵素和蔬果營養精華，代謝提升、負擔減少，美麗健康自然來！