快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

高市出現首例腸病毒重症 1個月大女嬰已出院

中央社／ 高雄11日電
高雄市出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，示意圖。圖／Ingimage
高雄市出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，示意圖。圖／Ingimage

高雄市出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，2月初陸續出現低體溫、呼吸急促，確診感染腸病毒「伊科病毒11型」重症；經治療已出院返家。

高雄市衛生局表示，今天公布1例腸病毒感染併發重症確定病例，女嬰1月31日開始出現精神不佳、餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，4日因呼吸急促由家屬帶至醫院就醫，5日醫院採集腦脊髓液檢出腸病毒陽性，11日由疾病管制署綜合研判為感染腸病毒「伊科病毒11型」重症確診個案。

衛生局提醒，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染機會。

家長一旦發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院等6家責任醫院治療。

依衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料，第6週全國腸病毒健保門急診就診人次累計4627人（預警值:1萬1000人），高雄市腸病毒健保門急診就診人次461人（預警值:1200人），都低於流行預警值。今年全國腸病毒併發重症確定病例12例（其中1例為伊科病毒11型）、高雄市1例（克沙奇A10型），皆無死亡病例。

衛生局強調，腸病毒感染全年都有可能發生，由於成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟嬰幼兒，家長及托育機構隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，落實個人及幼童手部衛生與環境清消。

衛生局提醒，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。大人出外返家後先更衣再抱小孩、餵食嬰幼兒前以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸物品及玩具。

腸病毒 衛生局 高雄市

延伸閱讀

男星腦部重症急動刀 智力退化剩5歲近況曝光

影／流感高峰…開學日如臨大敵 陳其邁：學童接種率75%「算高的」

開學前夕！桃園腸病毒就診破6千人次 創5年同期新高

不滿女友想和前夫復合...他倒吊9月大女嬰致腦傷癱瘓、判關9年半定讞

相關新聞

諾羅肆虐！單周30萬人次腹瀉達十年新高 估疫情反轉下降

腹瀉單周就診人數寫下10年同期新高，疾管署發言人曾淑慧指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，上周達30萬2644...

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

天氣冷吃羊肉鍋，但你吃到的真的是羊肉鍋?消基會今天公布「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」實體與視訊記者會，...

全國首例腸病毒重症 高雄早產女嬰確診伊科病毒11型

高雄市出現全國首例腸病毒併發重症確診病例，個案為一早產女嬰，上月底嗜睡、餵食困難，本月4日出現嗜睡、呼吸急促、血氧下降，...

台東卑南下午3時1分發生規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震，台東今下午3時01分發生規模3.5地震，震央位於台東卑南鄉，地震深度5.6公里。

消基會公布市售羊肉混豬肉 食藥署：最重關7年罰8千萬

吃火鍋卻豬羊變色？消基會今公布，抽查市售16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分，衛福部食...

加熱菸未合法 董氏：新興菸品無法助戒菸 且更易上癮

情人節快到了，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，加熱菸因載具設計時尚，比較沒有煙臭味，再加上菸商的行銷手法，年輕人視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。