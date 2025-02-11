快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

聽新聞
0:00 / 0:00

類流感高峰單周就診破18萬 國小童染A流成最小死亡個案

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明，本流感季以來最小死亡個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明，本流感季以來最小死亡個案狀況。記者李青縈／攝影

流感仍處流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，類流感上周就診人次達18.1萬人次，為近十個流感季同期最高；估計最快本周會下降，但是受到本周氣溫下降以及元宵燈節等影響，因此還需要持續觀察，仍可能處在上下波動階段。另外，流感出現本流感季以來最小死亡個案。

疫情中心主任郭宏偉表示，近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，上周新增128例重症病例、28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

防疫醫師林詠青表示，一名南部未滿10歲國小男童，有氣喘病史並且沒有接種本季流感疫苗，起出先是發燒、咳嗽有痰，隔天發燒超過40度，並且出現意識不清、呼吸困難等，送急診就醫後發現血壓偏低，為A型流感為併發敗血性休克，同時疑似有壞死性腦病變。該男童雖收治加護病房並給予與抗病毒藥物，但狀況未改善，甚至多重器官衰竭，住院一周後過世，為本流感季最年輕死亡個案。

另有一例南部未滿5歲女童為流感重症。林詠青說，該女童為早產，且未接種本季流感疫苗，2月上旬出現發燒、咳嗽、活動力及食慾下降，曾到診所就醫服用抗病毒藥物後返家；然而，晚上出現痙攣、意識狀態不佳，因此到急診並且高燒超過40度、嘔吐，而電腦斷層發現腦部腫脹，為流感併發腦炎，收治加護病房，目前住院3天還在觀察。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，與本季接種流感疫苗株相符。近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

另國際疫情部分，北半球流感呈上升趨勢，鄰近國家及地區之新加坡及中國疫情上升，香港、南韓及日本則呈下降趨勢，前兩者仍高於閾值；歐洲及北美洲國家持續上升，尤其美國近期疫情嚴峻，本季流感季已累計2400萬例及31萬例住院個案，並造成1.3萬例死亡。亞洲主要流行型別以A型H1N1為主，歐洲以A型H1N1及B型共同流行，美國則為H1N1及H3N2共同流行。

死亡 流感疫苗 疫情

延伸閱讀

國高中小學開學首日 雲林49名學生流感請假

今年首例本土傷寒…北部學生曾到漁港用餐 懷疑海鮮釀禍

中小學今開學…中市統計：208名學生罹流感、部分仍到校

影／流感高峰…開學日如臨大敵 陳其邁：學童接種率75%「算高的」

相關新聞

諾羅肆虐！單周30萬人次腹瀉達十年新高 估疫情反轉下降

腹瀉單周就診人數寫下10年同期新高，疾管署發言人曾淑慧指出，春節後全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，上周達30萬2644...

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

天氣冷吃羊肉鍋，但你吃到的真的是羊肉鍋?消基會今天公布「豬羊變色？！2024羊肉攙偽含豬成分調查測試」實體與視訊記者會，...

全國首例腸病毒重症 高雄早產女嬰確診伊科病毒11型

高雄市出現全國首例腸病毒併發重症確診病例，個案為一早產女嬰，上月底嗜睡、餵食困難，本月4日出現嗜睡、呼吸急促、血氧下降，...

台東卑南下午3時1分發生規模3.5地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震，台東今下午3時01分發生規模3.5地震，震央位於台東卑南鄉，地震深度5.6公里。

消基會公布市售羊肉混豬肉 食藥署：最重關7年罰8千萬

吃火鍋卻豬羊變色？消基會今公布，抽查市售16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分，衛福部食...

加熱菸未合法 董氏：新興菸品無法助戒菸 且更易上癮

情人節快到了，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，加熱菸因載具設計時尚，比較沒有煙臭味，再加上菸商的行銷手法，年輕人視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。