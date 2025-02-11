類流感高峰單周就診破18萬 國小童染A流成最小死亡個案

流感仍處流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，類流感上周就診人次達18.1萬人次，為近十個流感季同期最高；估計最快本周會下降，但是受到本周氣溫下降以及元宵燈節等影響，因此還需要持續觀察，仍可能處在上下波動階段。另外，流感出現本流感季以來最小死亡個案。

疫情中心主任郭宏偉表示，近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，上周新增128例重症病例、28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

防疫醫師林詠青表示，一名南部未滿10歲國小男童，有氣喘病史並且沒有接種本季流感疫苗，起出先是發燒、咳嗽有痰，隔天發燒超過40度，並且出現意識不清、呼吸困難等，送急診就醫後發現血壓偏低，為A型流感為併發敗血性休克，同時疑似有壞死性腦病變。該男童雖收治加護病房並給予與抗病毒藥物，但狀況未改善，甚至多重器官衰竭，住院一周後過世，為本流感季最年輕死亡個案。

另有一例南部未滿5歲女童為流感重症。林詠青說，該女童為早產，且未接種本季流感疫苗，2月上旬出現發燒、咳嗽、活動力及食慾下降，曾到診所就醫服用抗病毒藥物後返家；然而，晚上出現痙攣、意識狀態不佳，因此到急診並且高燒超過40度、嘔吐，而電腦斷層發現腦部腫脹，為流感併發腦炎，收治加護病房，目前住院3天還在觀察。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，與本季接種流感疫苗株相符。近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

另國際疫情部分，北半球流感呈上升趨勢，鄰近國家及地區之新加坡及中國疫情上升，香港、南韓及日本則呈下降趨勢，前兩者仍高於閾值；歐洲及北美洲國家持續上升，尤其美國近期疫情嚴峻，本季流感季已累計2400萬例及31萬例住院個案，並造成1.3萬例死亡。亞洲主要流行型別以A型H1N1為主，歐洲以A型H1N1及B型共同流行，美國則為H1N1及H3N2共同流行。