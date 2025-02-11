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今年首例本土傷寒…北部學生曾到漁港用餐 懷疑海鮮釀禍

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染。圖／疾管署提供
傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染。圖／疾管署提供

吃海鮮感染傷寒？疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，北部10多歲男性學生，潛伏期曾與6名同住家人至北部漁港用餐，推測可能因食用遭受汙染海鮮而感染，為今年首例傷寒本土病例。

防疫醫師林詠青指出，該名學生沒有潛在疾病，在1月27日出現發燒、肌肉痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、口腔潰瘍等症狀，因此就醫住院治療，2月5日血液檢出傷寒桿菌確診。目前已經住院達10天。該個案的2名家人也有出現腹瀉症狀，目前已康復；另4名家人、27名同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已啟動相關防治措施，並採集同住家人糞便檢體送驗。

依疾管署統計資料顯示，我國自2021年起迄今累計傷寒確定病例26例，其中本土病例10例及境外移入病例16例，以20至39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼11例為多，其次為泰國2例。今年累積2例，其中1例本土病例，與2021至2024年同期0至1例相當。

傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。林詠青說，傷寒沒有經過適當治療，可能發生腸穿孔等併發症致死率高達一成。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水。

此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。

傷寒預防注意事項。病圖／疾管署提供
傷寒預防注意事項。病圖／疾管署提供

患者 疾管署

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