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低薪、負面形象夾擊⋯保母人力老化 民團籲調薪制度化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟表示，該制度上路10年來，至今未對保母調薪機制訂出公式或標準，導致居家保母低薪、調薪慢，甚至出現一國多制，各縣市保母薪資待遇差很大。示意圖。本報資料照片
托育及就業政策催生聯盟表示，該制度上路10年來，至今未對保母調薪機制訂出公式或標準，導致居家保母低薪、調薪慢，甚至出現一國多制，各縣市保母薪資待遇差很大。示意圖。本報資料照片

為確保托育品質，國內實施居家托育登記制，托育及就業政策催生聯盟表示，該制度上路10年來，至今未對保母調薪機制訂出公式或標準，導致居家保母低薪、調薪慢，甚至出現一國多制，各縣市保母薪資待遇差很大，愈來愈難招募並留任專業人才，保母人力嚴重老化。

托盟發言人黃喬鈴表示，居家托育服務是重要政策，多數托育人員盡心盡力照顧幼兒，支持家長兼顧工作與育兒，國內優質保母卻面臨「低薪、形象被損害」雙重夾擊，不僅勞動條件長期被忽視，托育服務品質又被危機意識低、照顧不上心的保母拉低，遇重大社會事件，保母形象屢被損害，愈來愈少人願意擔任保母。

「目前法規並未規範托育費用調整公式，僅在作業要點中規定托育費用上限扣除政府補助，不得超過家庭可支配所得10%。」黃喬鈴比是，托盟搜集全台22縣市資料，發現各縣市調整費率幅度、金額及頻率均不相同，有些縣市只參考物價指數，有些則參考家庭可支配所得，計算公式又各有不同，甚至有些縣市是「別縣市調整，我就跟著調。」

托盟統計，在不超過家庭可支配所得4%前提下，全台8成縣市皆有調薪空間，且調薪後家長所負擔的托育費用負擔，仍控制在5000元以下。黃喬鈴表示，托育補助連年提高，已從2018年6千元，調升至2024年1萬3千元，六年來增幅超過7千元，於此前提下調師薪資，才能補足保母人力嚴重老化帶來的人力荒危機。

黃喬鈴說，衛福部應訂定調整托育費用的行政規則，明確規定保母調薪頻率與調薪公式，並將物價指數、家庭可支配所得、保母薪資格理性、保母所承擔的水點費、薪資缺乏年資加給制度等綜合考量，並定期與地方政府溝通，盼透過保母薪資調整機制制度化，肯定保母勞動付出，在此基礎上擴大心血招募，為托育服務領域留住好人才。

衛福部社家署副署長張美美表示，現行居托管理辦法已規定，應定期調整保母薪資，至於是否由中央出面，讓各縣市統一調整公式及頻率，可再找地方政府及民團商討；民眾找保母時常參考口碑，具年資、有照顧經驗的保母，對居托人力而言很重要，為吸引新血，已與地方就業服務處配合，完訓考取保母技術士證的民眾，由居托中心媒合孩童照顧。

保母 托育 薪資

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