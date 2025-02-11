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水里急診救護站成立2年獲信任 春節收治量增5倍

中央社／ 南投縣11日電

水里急診救護站設置將滿2年，今年春節期間，收治病患數量較去年增加5倍，彰化基督教醫院表示，顯示救護站獲居民信任，持續精進品質，為偏鄉居民與旅客提供更完善醫療保障。

強化信義鄉、水里鄉等鄉鎮急診能量，南投縣政府與彰化基督教醫院、南投基督教醫院合作，設置水里急診救護站，隨著服務逐步深入，不僅具基本急診功能，還能處理感冒、腸胃炎、一般外傷縫合等基本醫療需求，更在關鍵時刻發揮處理突發重症急救能量。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿表示，救護站今年春節病患量較往年增加5倍，1名病患癲癇發作送至救護站，當時病人全身抖動、牙關緊閉、眼神上吊並失去意識，醫護人員即時施以抗癲癇藥物，後送南投基督教醫院，院方抽血與頭部電腦斷層掃描檢查，排除腦出血可能，但發現病人嚴重貧血，給予輸血並安排住院。

還有病患春節深夜上腹部劇烈不適，當時病人面色蒼白、全身冒冷汗，急診醫師超音波檢查後，發現胃部異常膨脹，經迅速解釋病況並獲患者同意，立即進行鼻胃管放置引流，引流出500毫升空氣及胃內消化液。

彰化基督教醫院統計，水里急診救護站去年2月8日至13日春節期間，平均1天收治2.1人；今年1月27日至2月1日平均1天收治12.8人。

彰基體系發言人暨南投基督教醫院院長張尚文表示，設立水里急診救護站是南投縣政府、南投縣衛生局、南投基督教醫院、彰基總院長陳穆寬共同努力成果，並獲衛生福利部大力支持，於2023年3月啟用，成立2年獲居民信任支持，如今年春節患者增加5倍可見。

南投縣 彰化 春節

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