專家稱控制升溫「2度的目標已死」 環團：台灣不能置身事外

2015年通過的巴黎協定明確訂定目標，要把全球平均氣溫升幅努力控制在工業化前水平以上低於2度之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5度。但日前氣候學家漢森（James Hansen）指出，這個情境現在已經不可能，「2度的目標已死」。環團表示，台灣的碳排放量相較於全球總量而言並非最大，但這不代表我們可以置身事外，應該把當前的環境視為加速轉型、領導區域氣候行動的契機。

根據法新社報導，漢森（James Hansen）領銜發表於「環境：永續發展的科學與政策」（Environment: Science and Policy for Sustainable Development）期刊上，結論指出，地球氣候對溫室氣體排放增加的敏感度，比先前認為的還更高。

而他在日前的簡報中指出，聯合國氣候變遷小組曾提出2100年，地球有50%的機會可將暖化控制在2度以內，但這樣的情境已經不可能，漢森與論文的共同作者均認為，燃燒化石燃料的大量碳排將使暖化繼續加劇。

另根據世界氣象組織（WMO）彙整國際數據證實，2024年全球地表均溫較1850至1900年高出1.55度，超過1.5度的升溫門檻，成為史上最熱的一年。

對於漢森認為暖化控制在2度內已不可能實現的看法，綠色和平表示，漢森博士的警告正凸顯氣候行動的急迫性，各國政府與企業需要更積極與果斷的減碳行動，台灣若要達成減碳目標，必須加速再生能源發展、提升能源效率、淘汰化石燃料。綠色和平以政府現行目標推估，未來5年內再生能源占比須成長到40%才有機會達成2030的政府減碳目標，挑戰極大。

綠色和平表示，台灣的碳排放量相較於全球總量而言並非最大，但這不代表我們可以置身事外，也不應該把台灣碳排占比低當成不行動的理由，而應該把這視為我們加速轉型、領導區域氣候行動的契機。

中央研究院環境變遷研究中心院士王寳貫表示，美國川普總統再入主白宮，川普的能源政策要進行在美國大量的天然氣與石油的開採，並減少對再生能源的投資，也鼓勵燃油車在美國大量生產，很顯然是不打算支持2050淨零排碳的政策。

王寳貫指出，全球平均溫度已大於1.5度的增幅，無論是二氧化碳濃度還是均溫升幅都未有緩解的狀況，顯示大排碳國到目前為止並未認真執行他們的淨零政策。台灣的碳排量雖然不到全球的1%，但即使台灣真正做到淨零，對全球二氧化碳濃度恐沒有太大影響，但在全球增暖影響下的氣候災難卻會很快來臨。