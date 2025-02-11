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西洋情人節來臨！玫瑰花量少價揚 不減民眾買花的心意
西洋情人節來臨，許多情侶喜歡贈送玫瑰花聊表心意，但今年贈花恐需要多花一倍的價格，台南一名花藝師劉子德說，今年因下雨、天氣寒冷等氣候因素，高山玫瑰花況不佳，目前台南花市批發價相較去年同期貴了一倍，平均一束20支玫瑰花約要800至1000元。
原本在公職機關工作約8年的劉子德，因對花藝相當感興趣，平時喜愛「捻花惹草」，更自己研習花藝多年，後來毅然選擇轉職，在永康區東橋社區經營傑森花藝店，目前經營約半年，主打讓民眾能夠精緻的買花。
花藝師劉子德說，台灣的高山玫瑰花主要種植在南投埔里等地區，不過，今年初估玫瑰花供應量相較同期約少3成，價格貴了約一倍，以往一束20支約400至500元，目前台南花市批發價約800元至1000元，進口玫瑰花也連帶跟著漲價，以往批發價約800元，目前則約2000元。
他提到，目前基本款情人節花束（含包裝），一束平均雖要1500元起，但本周適逢情人節檔期，民眾贈花的意願仍高，並未受到影響，此外，近年來因永生花逐漸興起，民眾可選擇永生花代替，永生花價格相對穩定，平均1束基本款情人節花束約1000元起。
劉子德也說，以往有不少民眾認為送假花、乾燥花不吉利，甚至會招來爛桃花，但永生花保留花瓣原本的質地，更像是一朵「真花」，因此不會有招「爛桃花」的疑慮，近年逐漸受到民眾喜愛，在鮮花價格較高時，永生花也成為另一種選擇，尤其永生花平均可保存5個月至1年，「差不多的價格，情意也可保存更長久！」
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