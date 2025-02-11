台大醫院急診滿床 院內群組調度「擠床位像擠柳丁汁」

類流感、諾羅病人暴增，農曆年後各醫院急診滿床，衛福部醫事司急邀全台醫學中心及地方衛生局開會，並點名台大醫院、中國附醫等院所，急診塞床太嚴重。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，近期天候嚴寒，讓急診病人增加，院方已創緊急群組要各科室騰出空床，研判隨天氣回暖，這一、二周壅塞狀況將緩解。

根據衛福部健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息，今天上午台大醫院急診等待住院、看診、推床人數達142人，已向119通報滿床，與大年初四70餘床相比，多出近2倍。陳彥元表示，過年期間民眾多會忍耐不去急診，年後隨天氣變化及名人病逝效應，急診留觀人數大幅增加，院方已透過各項措施，盡力紓解急診壅塞情況。

陳彥元表示，為減少急診病人等候時間，院方設法讓病人暫留空間增加，利用醫院大廳放置推床；除急診後床人數多，醫院各科室病房也經常滿載，針對病況已穩定、安全無虞病人，經醫師評估可回社區由醫療網其他層級醫院照顧，或在家觀察即可，會盡量說服病人離院，並隨時盤點病床動態，讓急診患者盡快上樓。

台大醫院院長吳明賢日前接受本報專訪時說，自己上班第一件事就是到大廳觀察急診狀況，並指示各科室騰出病床。陳彥元說，院內設有專門群組，用於應對急診壅塞情況，若發現急診留觀病人增加，各科部將啟動緊急應變機制，讓出空床讓急診病人住院，「像擠柳丁汁一樣，盡量擠出床位。」

陳彥元說，台大醫院建議輕症病人轉院至區域合作醫院，不過，實際情況仍需視病人疾病情況及意願而定。他研判，最後一波寒流過後，隨氣候回暖，呼吸道疾病、慢性病突發急症情況減少，預期急診壅塞狀況這一、二周即可緩解。