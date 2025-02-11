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打個招呼吧！苗栗好望角設4K360度即時全景 日落風車超美

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「日出阿里山、日落好望角」苗栗縣後龍半天寮好望角景點近年來吸引眾多遊客賞景、打卡，尤是好望角的夕陽美景讓地方自豪。記者胡蓬生／攝影
「日出阿里山、日落好望角」苗栗縣後龍半天寮好望角景點近年來吸引眾多遊客賞景、打卡，尤是好望角的夕陽美景讓地方自豪。記者胡蓬生／攝影

「日出阿里山、日落好望角」，苗栗縣後龍半天寮好望角景點近20年來吸引眾多遊客賞景打卡，尤是好望角的夕陽美景讓地方自豪，苗栗縣文化觀光局最近特別在後龍好望角觀景平台附近設置360全景攝影機，希望為「智慧觀光」打造新標竿。

好望角可俯視苗栗海岸平原、海線鐵路及沿岸風力發電機組，夕陽美景更讓地方自豪，山丘下方還有歷史建築「百年過港隧道」、化石貝殼層，鎮公所已連續幾年在好望角夏日音樂會，去年並開始栽種百合花，持續拉升好望角人氣，盼提供遊客優質服務。

文觀局指出，即日起遊客和民眾可通過手機連結至苗栗縣政府文化觀光局YouTube平台，即時觀看後龍好望角觀景平台的360度全景影像，讓遊客無論身在何處，都能輕鬆欣賞景區的美景，對於無法親臨現場的遊客，也能藉由即時影像感受景區的獨特魅力。

文觀局長林彥甫表示，透過YouTube線上直播平台景區內的即時影像，不僅能吸引國內觀光客，還能讓全球更多人關注苗栗的美麗景點，提升後龍好望角的國際知名度；遊客也可輕鬆將自己觀看的美景或即時影像翻拍分享至社交媒體平台，這不僅可提升遊客體驗，還能讓苗栗的觀光資源在網路上獲得更多曝光和討論，吸引更多遊客前來，為當地觀光產業注入新活力。

文觀局指出，苗栗不僅有美麗的風景，還有濃厚的地方文化，希望每位遊客都能深刻體會到苗栗的魅力，歡迎大家來苗栗，一同感受這片質樸與熱情交織的美麗土地，相關資訊可至文觀局網站（https://www.mlc.gov.tw）、苗栗縣文觀局YouTube平台（https://www.youtube.com/live/pVLBQC7juzA）查詢。

「日出阿里山、日落好望角」苗栗縣後龍半天寮好望角景點近年來吸引眾多遊客賞景、打卡，尤是好望角的夕陽美景讓地方自豪。記者胡蓬生／攝影
「日出阿里山、日落好望角」苗栗縣後龍半天寮好望角景點近年來吸引眾多遊客賞景、打卡，尤是好望角的夕陽美景讓地方自豪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局最近特別在後龍好望角觀景平台附近設置360全景攝影機，希望能為「智慧觀光」打造新標竿。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局最近特別在後龍好望角觀景平台附近設置360全景攝影機，希望能為「智慧觀光」打造新標竿。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局最近特別在後龍好望角觀景平台附近設置360全景攝影機，希望能為「智慧觀光」打造新標竿。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局最近特別在後龍好望角觀景平台附近設置360全景攝影機，希望能為「智慧觀光」打造新標竿。圖／苗栗縣政府提供

即時影像 景點 苗栗縣

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