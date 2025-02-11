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全台約12萬名氣喘兒 長庚解碼兒童腸道健康與過敏氣喘

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險的關聯性。圖／長庚醫院提供
長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險的關聯性。圖／長庚醫院提供

台灣氣候潮濕，每當季節交替、雨季來臨，溫度和濕度的變化大，氣喘患者就容易復發。據統計，全球約20至30%兒童受到過敏性疾病影響，在台灣學齡前兒童氣喘盛行率高達10%，大約有12萬名小朋友飽受困擾。

林口長庚兒童過敏氣喘中心一年門診服務量約5萬人次，累積了大量數據資料，林口長庚兒童胸腔科教授級主治醫師邱志勇率領研究團隊，利用核磁共振儀（NMR）代謝光譜分析技術，以非侵入性方式進行腸道健康的動態監測，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險的關聯性。

邱志勇表示，過敏性疾病傳統診斷追蹤，主要是臨床評估和血清過敏指數（IgE）檢測，但是這項侵入性的血液過敏指數檢查有準確性不足、小朋友抽血無法配合的問題。另外，氣喘小朋友的家長可能對氣喘病情控制的不了解，以及擔心治療過程中藥物使用的副作用，增加檢驗的困難度。

邱志勇研究團隊開發出一套利用糞便代謝物圖譜，評估兒童腸道菌健康和過敏氣喘風險的方法，透過核磁共振光譜技術，能準確分析腸道菌叢消化纖維代謝後所產生的短鏈脂肪酸，例如乙酸、丙酸和丁酸等，這些代謝物的總體特徵能充分反映腸道菌叢的健康狀態。

研究顯示，丁酸在維持腸道屏障健康、防止過敏原進入血液循環方面發揮了關鍵作用。患有氣喘的小朋友，因腸道菌叢失衡，減少細菌可以消化纖維食物的碳水化合物活性酶（CAZyme）基因減少，進一步降低可以調節腸道屏障能力丁酸的生成，讓過敏原有機會通過細胞間的緊密連結，增加氣喘過敏風險。

核磁共振光譜代謝物分析靈敏度高達91%，明顯優於傳統檢測方式。「糞便檢查比抽血檢驗更精準！」邱志勇強調，只要採集糞便樣本，就能完成對腸道菌代謝物的分析，同時進行腸道健康的動態監測。最重要的是，避免小朋友抽血檢測可能帶來的不適與壓力，家長接受度高。

長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險的關聯性，提升了實驗效率和數據分析能力，這項創新技術榮獲「第21屆國家新創獎」臨床新創獎肯定，有助於兒童疾病的個體化預防和精準治療。

林口長庚兒童胸腔科教授級主治醫師邱志勇（中）率領助理研究技術員郭捷妮（左）、核心研究技術師江孟翰（右），腸道菌代謝物的分析。圖／長庚醫院提供
林口長庚兒童胸腔科教授級主治醫師邱志勇（中）率領助理研究技術員郭捷妮（左）、核心研究技術師江孟翰（右），腸道菌代謝物的分析。圖／長庚醫院提供
長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，榮獲「第21屆國家新創獎」臨床新創獎肯定。圖／長庚醫院提供
長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，榮獲「第21屆國家新創獎」臨床新創獎肯定。圖／長庚醫院提供

氣喘 長庚 風險

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