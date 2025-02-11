鍾東錦建議考照年齡降低至16歲 警：可行但要教育孩子

機車考照年齡18歲，苗栗縣長鍾東錦建議中央有條件將考照年齡降低至16歲，呼籲新竹縣等有偏鄉縣市一起推動；台南市基層員警認為，現在開放年滿14歲就能騎乘微型電動二輪車，不如直接放寬到16歲就能考機車駕照，但更重要的是教育孩子的交通行車觀念。

鍾東錦今天在縣務會議表示偏鄉離學校很遠，學生上課騎機車代步，如果還必須躲躲藏藏，偷偷摸摸騎車，反而容易產生不必要的麻煩及事情，下修16歲考照，雖有見仁見智不同看法，但他覺得是福國利民。

台南市未滿18歲無照駕駛機車取締件數，近三年分別為2022年1638件，2023年2239件，2024年1575件；警方說明，未滿18歲無照駕駛雖然不像酒後駕車屬於重點取締項目，但市長黃偉哲每年寒暑假前都會在道安會報要求，要注意未成年無照駕駛，警方平時也會針對穿著國中、高中制服，或明顯年紀太小的騎士攔查取締。

原屬於台南市市區的基層員警認為，台南市沒有山地鄉、原住民保留區，有高鐵、鐵路，交通堪稱暢通，加上年滿14歲就能騎乘微型電動二輪車，不須放寬考照；且16歲以下孩子不夠成熟，容易衝動亂飆車。

員警舉例，如2023年6月凌晨，15歲邱姓少年無照騎車載著17歲吳姓少年在台南市公園路與公園路巷口碰撞轎車，2名少年全身多處骨折；2020年12月，17歲黃姓少女無照載著同年齡張姓少女，與機車發生擦撞，造成對向蔡姓騎士死亡1死3傷慘劇。

原屬於台南縣區、現也是台南市警局的另一名基層員警則指出，就是因為現在年滿14歲就能騎乘微型電動二輪車，許多國中生都騎著外觀跟普通重型機車幾乎沒有分別的微電車滿街跑，不如直接放寬到16歲就能考機車駕照。

員警表示，他在取締外勞違規騎乘未掛牌微電車時，發現對方時速居然超過70公里，研判追下去可能會造成傷亡而停止；但微電車經過改裝，速度跟重機沒有兩樣，既然14歲的孩子就能騎乘，如果也改裝，等同騎機車，不如早點開放考照。

員警舉例，如台南市偏鄉左鎮國中就有許多學生住在遙遠山區部落，每天上下學要經過很長的顛簸山路，2023年一名國中生在家長同意下，每天騎乘普通重機上下學，結果下山時轉彎速度過快，行駛到對向車道，被小貨車撞死。

員警表示，偏遠地區的學子上下學確實有騎車的需求，加上政府已開放微電車，不如直接開放騎乘機車；重點是要教育孩子的交通行車觀念，即使微電車不用考照，教育部也應該在國、高中推行認證考試，通過認證的學生才能騎微電車上下學，對於之後考機車駕照也有幫助。

員警說，目前少子化情況嚴重，「生不如死」，許多鄉鎮今年1月的出生人數掛0或個位數，失去一個孩子，心痛的不只是家長，也是國家的損失；建議交通部、內政部、教育部聯合起來，研議如何教育孩子的交通安全觀念，不要再讓孩子因騎車而消逝殞命。