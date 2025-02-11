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控長榮航勤工會長期未正常運作 員工代表到法院陳情

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導
長榮航勤公司基層員工代表一行人今天到桃園地院陳情，要求法官正視長勤工會違法行徑，桃園地院表示，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。記者陳恩惠／攝影
長榮航勤公司基層員工代表一行人今天到桃園地院陳情，要求法官正視長勤工會違法行徑，桃園地院表示，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。記者陳恩惠／攝影

長榮航勤公司企業工會去年4次定期及臨時會因故流會，致重要議案未決影響會員權益，遭桃市府發文限下月底前完成定期會員大會，基層員工今到桃園地院拉白布條要求正視工會違法行徑，桃院表示，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。

員工代表控訴，長勤工會長期遭主管層把持，未正常運作，甚至阻礙基層行使工會權利，嚴重侵害勞工權益，不僅3年未開會員大會，去年4次大會皆流會，決策權落入少數幹部手中，工會也拒絕執行會員去年6月連署召開臨時大會訴求，在桃市府勞動局介入協調仍不履行協議，拒絕會員查核財務，工會已嚴重違法，應立即解散或強制改革，避免員工權益繼續受損。

員工代表表示，由於工會要求入會申請人須檢具在職證明，濫行拒絕入會，過度限制申請人的團結權，桃市府於2023年間曾向地院聲請解散長勤工會，但二度遭駁回，由於未及時解散工會，致工會累積種種違法事實，損害基層員工權益，請法院重新審視112年度勞聲字第8號民事裁定。

桃院說明，本院於2023年9月27日以112年度勞聲字第8號裁定駁回，桃園市政府提起抗告，再經合議庭於2024年2月27日以113年度抗字第21號裁定駁回抗告確定。本院認桃園市政府主動禁止航勤工會召開會員代表大會，不能解釋為長勤工會本身有「無從依章程運作」特殊情形；況且依卷內事證，尚難認定長勤工會有拒絕申請人成為會員，或影響申請人個人團結權的事實。

桃院指出，由於未釋明長勤工會有「無從依章程正常運作會務」情形，與工會法規定不符，駁回聲請於法有據，無損長榮航勤員工權益。至於陳情指控工會違法行徑，這非法院審查範圍，目前沒有相關案件審理，因此無調查和審核的權限，未來若有新聲請案，會按照法律規定謹慎審理。

長勤工會總幹事江文修強調，長勤工會為獨立運作，都有依法開會，但會員人數突然暴增，造成開會法定人員不足而流會，並指責桃產總及部分會員試圖操控工會會務，影響正常運作。

桃市府勞動局勞資關係科長董純惠說明，長榮航勤工會2024年召開2次定期大會及2次臨時會員大會皆因人數不足流會，造成工會未能議決重要議案無法運作，市府前已發文，限長勤工會在今年3月底完成113年定期會員大會，將依工會法向法院聲請解散，呼籲工會應盡速召開大會保障會員權益。

長榮航勤公司基層員工代表一行人今天到桃園地院陳情，要求法官正視長勤工會違法行徑，桃園地院表示，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。記者陳恩惠／攝影
長榮航勤公司基層員工代表一行人今天到桃園地院陳情，要求法官正視長勤工會違法行徑，桃園地院表示，若有新的聲請解散案，將依法審慎處理。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 職業工會 長榮航勤

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