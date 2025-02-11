巴黎歌劇院合唱團指揮吳淨蓮：台灣辨識度提升

來自台灣的巴黎歌劇院合唱團駐院指揮吳淨蓮，也是百年巴黎歌劇院出任該職的首名女性指揮。今年是上任第4年，她表示，台灣辨識度提升，「我已經不用說明台灣跟中國不同在哪裡。」

吳淨蓮接受中央社記者專訪時表示，之前她受邀到日內瓦大劇院擔任合唱團指揮時，「我得一直解釋我不是來自中國，而是來自台灣。」2014年起受邀擔任荷蘭國家歌劇院合唱團駐院指揮，直接寫台灣指揮，但還是有德國媒體寫錯。這次上任很不一樣，「完全不用再解釋。」

吳淨蓮表示，練唱不談政治，事實上進劇場工作分秒都在燃燒預算，大家也都以工作為主，但只要中共軍機多繞台灣海峽幾圈，「還是會有音樂家會來問我台灣都還好嗎？這點讓我感受比較深刻。」

吳淨蓮在荷蘭國家歌劇院擔任合唱團駐院指揮期間，合唱團被德國歌劇雜誌Opernwelt 50名樂評同時評選為世界上最好的合唱團，她的帶領備受肯定。過去吳淨蓮擔任過瑞士日內瓦大劇院以及法國史特拉斯堡萊茵歌劇院駐院合唱團指揮，歷練完整。

吳淨蓮在台灣求學時期就讀台北女師專，畢業後拿到法國支持留學一年的獎學金，到了里昂高等音樂院攻讀。一年後靠家人全力支持拿到文憑，原本想回台灣工作，但同時間史特拉斯堡萊茵歌劇院先給了她全職合唱團指揮工作，就此展開國外歌劇院工作生涯至今。

回顧巴黎歌劇院合唱團指揮工作，吳淨蓮分享，第一季正好遇到COVID-19疫情，前期合唱團還是戴著口罩工作，人心浮蕩，「我也才剛上任，對合唱團指揮來說，戴著口罩也不是每個聲音都聽得準，聽到的也不會是正確的聲音，第一季大概都在摸索中前進。」

等到疫情歇息，大家開始不戴口罩上舞台，吳淨蓮開始投入練唱與改善，遇到很多團員離團，「歐洲算是重災區，大家感受人生苦短，一方面追求夢想，二方面可能我有點嚴格。」吳淨蓮表示，合唱團名額固定，但常任團員聲部分配不太平均，「我得想辦法分配成我理想中的狀態。」

吳淨蓮說，巴黎歌劇院合唱團非常特別，是帶有傳統且聲音飽滿的合唱團，「現在大部分合唱團聲音都比較輕盈，因為輕盈比較有彈性，好雕塑，也比較容易和諧；渾重飽滿的聲音比較不好做，但合唱感染力更強，這團是很少見聲音很有感染力的合唱團，我就要想辦法去找這樣子的聲音。」

吳淨蓮上任前兩年半，幾乎都在做重組工作，一開始接手時女高音聲部人太多，要有人離開才能把員額轉到其他中低音聲部；她也更新自由歌手名單，「有些聲音已經不行，必須有所調整。」吳淨蓮上任4個月就換約成永久終身職，她說，現在心願是如果有一天她要離開，「合唱團8個聲部都已經平衡了。」