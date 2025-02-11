被大S猝逝嚇到…全民力抗流感 醫：新冠去年重症死亡更高

女星大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎猝逝，掀起流感疫苗搶打潮。不過醫師表示，去年通報的新冠併發重症的死亡數為1972人、流感併發重症的死亡數為463人，兩者相差4倍，呼籲國人除了可接種流感疫苗，也應接種新冠疫苗，降低感染呼吸道疾病演化成重症的風險。

衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，目前在社區流行的病毒，不只有流感病毒，還有新冠等多種病毒正在流行，國人千萬別因為大S流感併發肺炎猝逝，就只關注「流感」；據疾管署統計，去年通報的新冠併發重症的死亡數為1972人、流感併發重症的死亡數為463人，兩者相差4倍。

義大醫院預防醫學科科主任洪暐傑於臉書粉絲專頁指出，感染流感、新冠都可能引發發燒、喉嚨痛、全身痠痛、咳嗽等症狀，兩者都可能引發重症。而不少民眾會認為「過去已經打了3到4劑新冠疫苗，應該夠用了吧？」新冠病毒屬於RNA病毒，與流感病毒相同會不斷變異，因此先前的疫苗設計，是針對當時流行的病毒株，對於目前正在流行的JN.1病毒株防護力已大幅下降。

洪暐傑指出，「疫苗像手機防毒軟體需要定期更新一樣」，疫苗須與時俱進，才能提供有效防護，據統計數據顯示，未接種新冠疫苗或只施打舊型新冠疫苗者，感染新冠病毒後演變為重症的風險，比接種最新型疫苗者高出2至3倍，因此民眾面對新型病毒變異株，接種最新型疫苗，才是減少重症風險的最佳策略。

黃玉成表示，目前大多數國人都已接種流感疫苗，但建議應再接種新冠Novavax JN.1疫苗，降低新冠病毒感染後重症發病率，尤其是慢性病患者、高齡長者、孕婦、兒童等高危險群；另符合公費接種對象者，也可施打肺炎鏈球菌疫苗，因應高中、國中小開學日，及元宵節等人擠人的活動，多打一劑疫苗，也能幫助身體增添一道防護力。