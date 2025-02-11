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日本旅遊遇急病怎麼辦？前台大醫提供就醫建議、1款APP助看診

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為日本京都清水寺遊客。示意圖，與新聞無關。路透
圖為日本京都清水寺遊客。示意圖，與新聞無關。路透

藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎病逝，國人關注在日本求醫問題。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧日前建議赴日旅遊時，可在抵達時投保「東京海上日動日本旅遊保險」（https://udn.com/news/story/7266/8527794），他今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專列點統整日本旅遊時的就醫建議。

林氏璧說，日本醫療系統有明確的轉診制度，但不是每間醫院診所都願意接外國人，建議要去之前都要先詢問過。日本觀光局JNTO有整理繁體中文的就醫資訊（https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html），做得非常完整，可以找到諮詢窗口，或是按地區、使用語言、診療科目、是否能刷卡等條件，搜尋到適合就醫的醫療院所。甚至還有常見症狀的中日文對照，有助於和醫師溝通。

林氏璧表示，待找到合適的醫療院所後，自己連絡醫療機構或是請旅館櫃檯人員幫忙連絡。如果有保東京海上日動這樣日本公司的醫療旅遊險，則可以透過中文客服幫忙。「因為他們有每個地區配合且願意接外國人的醫療單位名單，且有可能安排翻譯陪同你就醫。甚至直接幫你付掉醫療費用，沒有事後理賠的問題」。

林氏璧表示，也有一些App可以幫助看診。他提供一個在日本的台灣朋友開發的旅人求診／MedicalTalk Global App，「這是免費的喔」，填好資料後再去看醫生，可將App端填好的訊息一鍵轉換為日文給日本醫師看，讓醫師能迅速掌握詳細病情，就能解決不少語言不通帶來的溝通障礙。

ios： https://reurl.cc/G5n1Ny

Android：https://reurl.cc/NbYWYk

日本 林氏璧 醫師

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