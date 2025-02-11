長榮航勤工會大會開不成影響會員權益 市府限3月底前開

滷味是國人喜愛的小吃，其中滷汁的配方更是滷味美味的關鍵。營養專家劉博仁醫師表示，他有一名病患，幾乎天天將滷味的滷汁拌飯吃，結果罹患慢性腎病第三期。他提醒大家「滷味美味但滷汁不宜攝取太多」，因為傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，反覆加熱也會產生有害物質，對健康是有風險的。

2025-02-11 11:59