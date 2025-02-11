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長榮航勤工會大會開不成影響會員權益 市府限3月底前開

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市產業總工會等團體今天到地方法院，聲援市政府向法院聲請解散長榮航勤公司企業工會，不過該工會上午也發布聲明，反擊被指控不開會員大會並非事實，呼籲會員及長榮航勤員工不要被外部團體影響。

桃園市政府勞動局表示，長榮航勤公司企業工會去年兩次會員大會、兩次臨時會皆未能成會，遭會員要求解散工會，市府也多次協調，並呼籲工會按市府限期改善，即今年3月底召開大會而且要成會，保障會員權益。

勞動局說明，長榮航勤工會（長勤工會）去年定期大會及、臨時會員大會，都因為遠低於法定人數而流會，會員大會是工會最高權力機關，未能召開將無法議決工會法第26條第1項所定的各款重要事項， 自無可能繼續正常運作。市府已於今年2月3日發文，限長勤工會於今年3月底前完成113年的會員大會，如未能於期限內完成，將依工會法向法院聲請解散。

長榮航

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