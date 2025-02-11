快訊

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

16歲少女久咳不癒 反覆感染住院竟是因「電子煙」惹禍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，研究顯示吸菸及二手菸可能增加流感重症風險。記者廖靜清／攝影
衛福部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，研究顯示吸菸及二手菸可能增加流感重症風險。記者廖靜清／攝影

一名16歲少女，因久咳、胸悶就醫，原以為是氣喘，但做了各種過敏原測試，找不出原因；照了X光發現肺組織受損，竟是「電子煙」惹禍。衛福部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，電子煙比傳統紙菸含有更多化學物質，且會影響青少年的大腦發育。

王怡人指出，菸品中的丙二醇、甘油、化學調味香料及尼古丁等成分吸入肺中，易造成呼吸道發炎並加重氣喘。除了吸菸者本身的健康危害之外，環境二手菸會導致兒童罹患中耳炎、中耳積水、肺功能不佳以及呼吸道症狀。尤其，孩童如果因病住院，平均住院時間比未接觸二手菸的孩童多了1.6日。

而孕婦暴露於二手菸中，除了早產、流產、新生兒低出生體重等風險外，孩子出生後得到氣喘的機率也高出2.5倍。王怡人強調，吸菸沒有「天選之人」，有些人自認怎麼吸都沒事，但只要暴露在菸害下，即使自己沒有立即性的影響，也會危害下一代，破壞免疫系統。

國健署署長吳昭軍表示，藝人大S過世，民眾紛紛搶打疫苗，懼怕流感對健康的威脅，但其實，吸菸者是流感的高危險群。根據國外研究顯示，吸菸者確診流感為不吸菸者的5倍，而且併發重症而住院的可能性為不吸菸者的1.5倍；經常吸菸者因確診流感而入住加護病房的機率更是不吸菸者的2.2倍。

吳昭軍說，國人十大死因都與吸菸有關，吸菸不只加重慢性病，對流行傳染病也是一大危險因子，菸品中的毒性物質會使人體內的免疫細胞功能下降，而且吸菸者的支氣管處於慢性發炎狀態，一旦得流感且有併發症，會變得很嚴重。

根據國健署「112年青少年吸菸行為調查」，國中學生及高中職學生每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境，目前正值流感好發季節，今天是元宵節，也是國小、國高中開學日，吳昭軍呼籲，家長應以身作則，守護孩子的健康，遠離二、三手菸害。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，歷年青少年吸菸行為調查，青少年吸食電子煙的數字，自107年至今一直上升，目前統計約5.4萬個孩子使用電子煙。正值開學之際，國健署將與教育部合作宣導校園菸害防制工作，除對學生進行戒菸教育輔導外，抓到違規者處予2千元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署署長吳昭軍表示，吸菸者是流感的高危險群，戒菸是預防疾病最有效的方法之一。記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍表示，吸菸者是流感的高危險群，戒菸是預防疾病最有效的方法之一。記者廖靜清／攝影
國健署呼籲吸菸者把握新的一年開始戒菸，讓家人免於二手菸、三手菸的危害。記者廖靜清／攝影
國健署呼籲吸菸者把握新的一年開始戒菸，讓家人免於二手菸、三手菸的危害。記者廖靜清／攝影

咳嗽 國健署 電子菸

延伸閱讀

吞雲吐霧請注意 電子煙爆炸頻傳 大腿、生殖器最常被炸

研究曝「3水果」有助改善飛蚊症困擾 醫提醒2病恐影響視網膜健康

年花2億！胃癌明年起列正式公費篩檢項目 受惠對象曝

35歲以上生育者10年增1.5倍 國健署生育補助最高15萬

相關新聞

被大S猝逝嚇到…全民力抗流感 醫：新冠去年重症死亡更高

女星大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎猝逝，掀起流感疫苗搶打潮。不過醫師表示，去年通報的新冠併發重症的死亡數為1972人、流...

日本旅遊遇急病怎麼辦？前台大醫提供就醫建議、1款APP助看診

藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎病逝，國人關注在日本求醫問題。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧日前建議赴日旅遊時，...

他天天吃白飯搭「1味」罹腎病第3期 醫警告：致癌物也在裡頭

滷味是國人喜愛的小吃，其中滷汁的配方更是滷味美味的關鍵。營養專家劉博仁醫師表示，他有一名病患，幾乎天天將滷味的滷汁拌飯吃，結果罹患慢性腎病第三期。他提醒大家「滷味美味但滷汁不宜攝取太多」，因為傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，反覆加熱也會產生有害物質，對健康是有風險的。

高檔食材大違規！ 美國進口牛舌爆寄生蟲、生蠔鎘超標

高檔食材又出包！衛福部食藥署今公布，一批從美國輸入的美國牛舌，被檢出「弓蟲」感染，是一年來二度驗出，共退運或銷毀9.66...

機車考照下修16歲？南投警不認同 提1關鍵和建議作法

苗栗縣長鍾東錦今喊話放寬機車考照年齡至16歲，加強駕訓課程；南投縣警方則持不同看法，認為因未達法定年齡無法自負責任，更建...

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

蘋果（Apple）今（11）日突釋出iOS 18.3.1及iPadOS 18.3.1更新，目的不是增加新功能，而是要修復Bug及安全性更新，官方更喊話「建議所有使用者安裝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。