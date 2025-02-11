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機車考照下修16歲？南投警不認同 提1關鍵和建議作法

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
機車考照示意圖。記者黃仲裕／攝影
機車考照示意圖。記者黃仲裕／攝影

苗栗縣長鍾東錦今喊話放寬機車考照年齡至16歲，加強駕訓課程；南投縣警方則持不同看法，認為因未達法定年齡無法自負責任，更建議14歲以上17歲以下的少年可騎乘微型電動二輪車代步，實際上路了解真實交通，到法定年齡再考照。

南投縣警局交通隊統計，經統計，去年南投縣取締未滿18歲無照駕駛共131件，但警方表示，遭取締的不全然是縣民，也有跨縣市出遊、車聚跑山等少年，像去年11月還曾發生17歲高中生無照載同學衝合歡山，遭混凝土預拌車輾斃事故。

而未成年無照騎車，偏鄉員警坦言，偏鄉交通不便，像仁愛、信義等地處偏遠，有些少年為了就學、打工或生活採買等會無照騎車，但也不能說是常態，畢竟仍有單車、電動腳踏車等代步工具，且因貪圖方便、追求快感，無照騎車也非少數。

對於，苗栗縣長鍾東錦今喊話，盼機車考照年齡降至16歲，南投縣警方則持不同看法；南投縣警局交通隊指出，現在交通工具多元，不僅單車、電動腳踏車，14歲以上、不用考照就能騎乘微型電動二輪車，可支應打工、就學等代步所需。

而民法規定成年年齡為18歲，未達法定年齡仍是未成年人，受法定代理人監護，若發生車禍或意外事故，無法自行負責，因此考照年齡勿與法定年齡脫鉤為宜。

南投縣交通隊組長李安景也認為，比起為因應考照年齡下修加強駕訓，更應讓14歲以上17歲以下的少年瞭解交通法規，鼓勵使用微型電動二輪車代步，以符合交通安全法規的交通工具，實際上路了解真實的交通路況，到了法定年齡再考照。

機車考照示意圖。記者黃仲裕／攝影
機車考照示意圖。記者黃仲裕／攝影

機車騎士 警察 鍾東錦 駕照

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