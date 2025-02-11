國健署盼打造無菸元宵燈會 促地方政府強化全面禁菸

全台各地元宵燈會陸續展開，吸引大量遊客，同時常伴隨二手菸問題，國健署表示，近年部分縣市在燈區實行禁菸，呼籲各縣市政府進一步強化燈會禁菸，保障民眾在無菸環境逛燈會。

台灣實施菸害防制法後，大多數室內公共場所已全面禁止吸菸，然而隨著民眾守法不在室內吸菸，吸菸者改到室外非禁菸範圍公共場所吸菸，戶外二手菸暴露率仍達42.9%。全台各地元宵燈會吸引遊客，但燈區吸菸者所產生的二手菸害對旁人免疫、支氣管及肺部功能等造成不良影響。

抓住春節尾巴，享受元宵燈會，但不少不抽菸的民眾發現燈會現場隨處可遇「癮君子」，二手菸簡直讓人無處可躲，希望政府打造無菸燈會。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天上午出席元宵戒菸拒菸防疫過好年記者會，會後接受記者聯訪被問到燈會全面禁菸決心。

吳昭軍說，過年期間，發現各地已經有開始倡導戶外無菸環境的風氣，尤其是大型商圈、年貨大街等場所都已經開始設置禁菸標示。至於燈會活動，部分縣市陸續在燈區內實行禁菸措施，期望全台各縣市政府能夠進一步強化對燈會禁菸，保障民眾能有一個無菸環境。

吳昭軍提醒，近期有藝人因流感驟逝，民眾對流感的恐懼化為行動，四處尋找流感疫苗施打等，但很多人不知道菸品會增加流感風險，根據國外研究顯示，吸菸者確診流感的可能性為不吸菸者的5倍，流感及呼吸道等疾病好發季節，除了做好防疫措施及施打疫苗，戒菸也能降低風險。

國健署菸害防制組長羅素英說，接觸二手菸的15歲以下孩童，確認流感需重症照護及插管可能性分別為未接觸孩童的3倍及13倍，接觸二手菸孩童平均住院時間也多出1.6天；針對接觸二手菸慢性病孩童，因確診流感而入住兒科加護病房可能性高出35%，平均住院時間更是多出2週。

羅素英呼籲抽菸者將「戒菸」作為新年新目標，利用免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，由全國約2700家醫事機構的專業醫事人員提供量身打造的戒菸服務等，透過方便、隱密戒菸諮詢，如電話專線、Line通訊軟體，與諮詢員討論制定個人化戒菸計畫，克服生理戒斷症狀。