高檔食材大違規！ 美國進口牛舌爆寄生蟲、生蠔鎘超標

高檔食材又出包！衛福部食藥署今公布，一批從美國輸入的美國牛舌，被檢出「弓蟲」感染，是一年來二度驗出，共退運或銷毀9.66公斤；另外，同樣自美國輸入的，還有一批被檢出鎘含量超標的生蠔，共退運或銷毀477公斤，對業者的檢驗強度調整為加強抽批。

食藥署今天一口氣公布40件，最新邊境檢驗不合格產品清單，其中「彬喬有限公司」從美國輸入的冷凍牛舌，在邊境檢出弓蟲「Toxoplasma gondii」感染，製造廠為SWIFT BEEF COMPANY。

食藥署代理署長林金富表示，依照一般食品衛生標準規定，食品不得含有寄生蟲，共退運或銷毀9.66公斤，邊境針對輸入業者維持監視查驗。

據「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」規定，自2009年起開放美國牛肉包含牛舌、牛睪丸、橫膈膜等輸入後，在邊境持續採監視採驗，也就是100％檢驗合格才能輸入，前一次有美國進口牛舌寄生蟲違規，是去年7月16日公布的品項。

另從美國輸入的不合格產品中，還有一批為秈鎂企業有限公司進口的生蠔，產品被檢出重金屬鎘每公斤2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類（不含殼）限量為每公斤1毫克，製造廠為OPTIMUMS LLC，本次不合格產品共477公斤全數退運或銷毀。

林金富指出，進口業者先前已有違規紀錄，邊境檢驗強度為20%至50%加強抽批，如今再次違規，將調整為100％逐批查驗。

同樣屬於重金屬鎘違規的，還有中太食品有限公司從日本輸入的嬰兒米餅，據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，限量為每公斤0.040毫克，本批產品被檢出每公斤0.043毫克，因日本嬰幼兒米餅頻繁違規至3月3日，食藥署將邊境檢驗強度調整為100％逐批查驗。

食藥署今公布的不合格清單，包括日本出口鮮金柑9批、鮮草莓2批、嬰兒米餅、鮮蜜瓜、金桔；中國大陸塑膠砧板、青花椒、辣椒段、桂花、鮮冬瓜、馬克杯、鮮奇異果、山楂、箭齒鰈魚切片、枸杞；印度薑黃粉、黑芝麻2批、辣椒油樹脂；印尼調製豆2批；香港伯爵紅茶；美國冷凍牛舌、生蠔；越南薑黃粉、香茅粉、花生牛軋糖、蘆筍、醃竹筍；巴拉圭白芝麻；汶萊營養補充粉。