病人躺地上CPR！急診醫揭真實醫療崩潰現場：徹底「接地氣」了

近來因為多種病毒流行，導致醫療量能大爆炸，急診室更是人滿為患。一名醫師感慨發文，急診室爆滿早已不是新聞，但當連床位都沒了，病人只能在地上搶救時，「那才是真正的醫療崩潰現場」。

「超級白急診醫師」臉書粉專指出，日前發生急救室滿到沒有推床可以急救，插管的病人只能躺在地上，CPR也只能在地上進行。CPR進行到一半時，病人在地板上恢復自主循環，最終還活著進了加護病房，不禁用地獄梗自嘲「不愧是在地人」，直言急診醫療真的已經徹底「接地氣」了。

5天前臉書粉專「急診醫師碎碎唸」也指出，最近剛過完年，北部加護病房一直處於爆滿狀態。5日早上院方一連接到超過十幾通電話，都是要加護病房的，原本早上院內只有兩張床位，直到中午開始出現空床，才開始讓外院的病患轉過來。至於急診室已經爆滿，沒有推床了，所以病患來還得躺在救護車的推床上。

急診醫師透露，新竹某家醫院為了將病患轉院，一路問到台北各醫學中心，得到的回答都是無法再收患者。另外基隆某家醫院也轉來一名蜘蛛網膜下腔出血的病患，還有新北醫學中心加護病房爆滿，先是轉來一個心肌梗塞急需做導管手術的患者，接著再轉來一個主動脈剝離，因下肢缺血急需開刀的患者。

急診醫師無奈表示，即便院內護理師抱怨很忙、沒時間吃飯，但是當病患一來，大家還是一擁而上，有默契的把該做的事情做好，大家深知倘若不讓他們轉來，可能會犧牲掉一條人命，或是導致病患變成嚴重失能，哀嘆「希望可以不要再來了」。