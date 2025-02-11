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急診滿到變成「在地」病人 衛福部急邀醫中研商對策

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
春節期間急診壅塞狀況嚴峻，最高峰創下全國來診量4.5萬人次。本報資料照片
春節期間急診壅塞狀況嚴峻，最高峰創下全國來診量4.5萬人次。本報資料照片

類流感、諾羅疫情肆虐，加上春節期間不少門診休診，1月30日（初二）時全國急診就醫人數高達4.5萬人次。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，初二急診來診量寫下最高紀錄，上周隨著陸續開診，平均每日來診量已經下降到2.6萬人。後續會持續監測急診人數，若有需要再邀其各單位開會研商。

「超級白急診醫師」臉書分享，急救室滿到沒有推床可以急救，插管的病人只能躺在地上，CPR 也只能在地上進行。壓著壓著，病人在地板上 ROSC（恢復自主循環），最終還活著進了 ICU，更自嘈是「在地人」。

衛福部8日上午邀集全台醫學中心，以及地方衛生局討論春節急診壅塞。劉玉菁指出，過年期間基層診所沒有看診，而近期類流感跟腹瀉嚴峻導致醫院來診量高，有些患者則是在開工後陸續就醫，因此開會討論各醫院狀況，部分醫院也分享如何處理急診塞床經驗。

劉玉菁指出，急診患者處理大原則是輕症患者盡速處置讓回家，而重症加速進到病房或是ICU。有醫院分享是在內部管理中取得共識，保留一定病床給急診使用，來達到降低急診後床人數的目標。

劉玉菁表示，不管急診多壅塞，急重症病人一定得優先處理且不能漏接，因此醫院會有協調機制，必要時地方衛生區也會介入協調，例如先前新冠疫情期間曾經出現「北病南送」的特殊狀況。

全台北中南都有出現急診壅塞狀況，劉玉菁舉例，如台大醫院、中國附醫、高雄長庚、高醫等。依照最新查詢結果，高醫今早10點30分，等待人數住院人數113人、等待看診6人、等待推床57人、等待加護病床11人。

劉玉菁強調，目前仍處於各醫院院內協調的階段，依據監測上周來診量已經下降到每日2.6萬人，已經紓緩不少；接下來會持續監測，並且留意各醫院反應。

患者 衛生局 類流感

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