未來1周2波鋒面和2波冷空氣影響 明天元宵節溼冷恐大雨

明天元宵節天氣實在不理想，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，西半部和東北部有局部較大雨勢，降雨的同時，可能有比較強的風，溫度也會顯得溼冷許多。民眾明天從事元宵節活動，尤其明晚燈會點燈，要攜帶雨具，注意保暖。

伍婉華表示，明天元宵節受到南方雲系北移、鋒面通過的關係，各地天氣不理想，都有下雨機率，尤其西半部和東北部容易出現局部性較大雨勢。下雨的時候溫度比較涼，未來1周兩波冷空氣交替，溫度變化快速。

目前花東雲量多，有些降雨機率。伍婉華表示，南邊海面上雲系今晚會開始逐漸影響台灣天氣，甚至元宵節、周四南方雲系北移都會影響台灣的天氣型態。

未來1周有兩波鋒面和兩波冷空氣影響台灣天氣，伍婉華說，台灣北邊則有一道鋒面正在建立，預估明天元宵節會通過台灣，周四鋒面離開之後，東北季風影響天氣，不過東北季風周五白天就會減弱，周六北方海面又有鋒面形成並通過北部海面，周日開始又有另一波冷空氣影響，目前預估強度會比周四更強一些，有可能會是東北季風或是大陸冷氣團，這波冷空氣會影響到下周一清晨。

降雨趨勢，伍婉華說，花東外海有一些回波，今天白天東半部、恆春半島、基隆北海岸有零星短暫降雨機率。南方雲系逐漸向北移動，今晚開始南部和東南部降雨情況漸漸明顯起來。明天受到鋒面和南方雲系影響，各地都有降雨機率。西半部和東北部下雨的時間會比較長，可能出現局部性大雨。

伍婉華說，周四鋒面通過、東北季風影響，不過，因為南方雲系持續影響，各地仍然會有降雨機率。周四之後隨著鋒面離開，東南部和中南部可能還是有局部性大雨。

周五東北季風減弱，伍婉華表示，但是水氣還是多，山區有局部短暫降雨機率，其他各地零星短暫降雨機率。周六北方有鋒面逐漸通過北部海面，到時候北部、東半部、中部、澎金馬、南部山區有局部短暫降雨機率。

雨到何時才會緩和？伍婉華說，氣象署預估周日開始下一波比較涼的冷空氣影響時，會帶來比較乾冷的空氣，降雨侷限在東半部迎風面地區。

溫度趨勢，伍婉華表示，今天各地比較暖和，西半部高溫24、25度左右，東半部22、23度左右。明天南方雲系影響、鋒面通過，各地雲量多且降雨，所以各地高溫會比今天來得下降3、4度之多，未來1周溫度型態類似，明天中部高溫20度以下，大約只有18度，其他本島各地高溫20、21度左右。

再來東北季風影響，溫度還會下降。伍婉華表示，等到東北季風減弱以後，周五白天溫度逐漸回升，周六白天將和今天白天一樣暖和。周日又有下一波冷空氣影響。至於預估低溫，周五清晨中部以北、東北部13、14度，其他各地17度，雖然不至於像上周冷，但要注意是溼冷加上風大，還是冷。週日至下周一這波冷空氣會再強一些。

伍婉華表示，今晚到明天台中以北、馬祖容易有霧或低雲影響能見度。未來一波波冷空氣影響，天氣變化比較快速，從事活動要參考氣象署最新天氣預報。