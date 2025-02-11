機車考照年齡降至16歲？鍾東錦指禁不勝禁：下修福國利民

機車考照年齡18歲，苗栗縣長鍾東錦認為偏鄉地區禁不勝禁，如果學生偷偷摸摸、躲躲藏藏騎反而會出事，他呼籲新竹縣等有偏鄉縣市一起推動，建議有條件將考照年齡降低至16歲，有照騎機福國利民。

「在座的各位16歲時有沒有偷騎機車？」鍾東錦今天在縣務會議直白問與會人員摸摸良心，他認為應該都會有，並表示偏鄉離學校很遠，所以學生上課騎機車代步，如果還必須躲躲藏藏，偷偷摸摸騎車，反而容易產生不必要的麻煩及事情，下修16歲考照，雖有見仁見智不同看法，但他覺得是福國利民。

鍾東錦說，目前16歲的年齡，已經很成熟，有駕照騎車只有正面，至於試用或是正式駕照，由交通部等家規畫，縣務會議全力支持下修考照年齡，新竹縣也有類似的偏鄉地區，與縣長楊文科一起來推動，全台形成共識建議，中央會從善如流。

今天縣務會議的「指示事項」，特別列名偏鄉大眾運輸不夠普及，考量學子上學不便，並避免孩子無照駕駛等因素，請道安會報、交通工務處、警察局，建議交通部及內政部參考多數先進國家，將考機車駕照年齡有條件下修至16歲，並強制接受完整駕訓班教育及道路駕駛訓練完成後，方能進行考駕，以降低機車族群事故違規及肇事率。

交通工務處指出，多數先進國家機車考照年齡有條件下修15歲、16歲，台灣偏鄉地區大眾運輸不方便，加上同儕好奇心使然，少年無照騎車，安全性堪慮，下修至16歲符合實際狀況，縣府與交通部等相關單位連繫，因涉及修法，必須有更嚴謹的相關配套措施。

縣府初步規畫的配套措施建議，包括強制接受駕訓及道路駕訓練5小時，完成後才能考駕，此外，縣府也會與學校、駕訓班合作，鎖定16歲至18歲年齡層，學校上定時數的相關課程，建立交通安全知識與觀念。

此外，縣府今年補助機車駕訓從去年50名，增加至100名，苗栗監理站從去年160人，今年加碼到370人，每人1300元，目前機車駕訓課程，學科6小時、術科10小時訓練，苗栗縣僅有一家頭屋鄉東昇汽車駕駛人訓練班開設，費用3700元。

根據公路局指出，機車駕訓補助2019年起推動，委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至2020年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%，公路局統計至2023年，違規風險降低至59%、肇事風險降低至36%。

苗栗縣警察交通隊長江振維直言，如果有經過機車駕訓，有助於遠離危險因子，主要原因考照是死的，標準的場地項目，記住熟悉就可以過關，但實際道路狀況千變萬化是活的，目前的機車駕訓課程，演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，至少不是要轉就轉，也會與大車保持安全間距等，建立基本防禦駕駛觀念。