大S猝逝家人、粉絲不捨 醫：做「三件事」給予新的意義

藝人大S(徐熙媛)感染流感併發肺炎猝逝，S媽（黃春梅）承受白髮人送黑髮人之痛，S媽在喪女後，凌晨首度在臉書發文，寫下「把悲傷留給自己」，並上傳陳昇的「把悲傷留給自己」MV，她並在留言區寫：「無故的愛上這首歌，早就為我寫好的！」

本月8日是大S和具俊曄的結婚3周年紀念日，沒想到那天不僅變成頭七，兩人天人永隔。8日當天具俊曄在社群中發文「永遠愛你」，搭配的哀傷鋼琴聲，好友聽出那段鋼琴樂就是具俊曄親手彈奏。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，大S的猝逝對一般民眾來說，感到十分震驚，但對家屬來說，更是錐心之痛，百般不能割捨，往往會歷經悲傷、憤怒、不甘等難以接受的情緒，「明明這麼年輕，為什麼會發生在她的身上」，最後才會慢慢地平復情緒，恢復到一般的生活。

「愈是生命中重要的人，內心悲傷、不捨的情緒，愈不可能放下。」李俊宏說，面對喪親的歷程需要花多少時間，每一個人並不相同，但在自我療傷的過程中，應多想起已故親人的優點，並從「整理親人遺物」、「回顧過往的相處」、「回想快樂的回憶」的過程，找出對方與自己之間的緣分、親密連結，賦予已故親人「新的生命意義」，讓已經消失的生命，用不同的方式延續下去。

李俊宏指出，家人若抱持著愈不要想起已故親人的過往種種，其實是反覆在提醒自己，「如此可能更加痛苦」，這時家人間的陪伴也很重要，家屬間的內心獲得寬慰，但若出現吃不好、睡不好，或無助無望、覺得自己的人生毫無意義，甚至有自殺意念等疑似憂鬱症狀時，建議應就醫諮商、治療，以調整情緒。

李俊宏表示，目前社會大眾給予大S家屬空間，讓他們好好處理後續的事宜，但相信有更多的粉絲，把不捨的情緒放在心中，如果同樣出現憂鬱症狀時也應就醫，畢竟，社會名人的猝逝，往往帶給社會一定的衝擊，但找出已故名人其生命的正向意義、價值，也可以讓粉絲的內心獲得慰藉，將悲傷的情緒，轉化為思念，放在心中。