明起3天雨神同行 賈新興：近期還有兩波冷氣團影響機率

天氣即將再度轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，享受今天午後的冬陽，明天起雨神同行3天，此外要觀察後期冷空氣強度。

近期天氣，賈新興表示，明天元宵節受南來水氣影響，苗栗至屏東及花東轉有雨，午後桃園以北及宜蘭轉有雨。周四受鋒面通過影響全台有雨。周五，台南以北及宜花有局部短暫雨， 台南以南及台東亦有零星短暫雨。周六，嘉義以北仍有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。周日，苗栗以北及宜花東有零星短暫雨，周日晚起至下周一受大陸冷氣團影響，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，午後山區有零星短暫雨。下周三，大台北東側及宜花東有零星短暫雨，午後南投山區有零星短暫雨。下周四，午後竹苗以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周五，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候預測趨勢顯示，2月21日至23日氣溫仍偏低，2月下旬後半起至3月上旬氣溫偏暖。降雨預測顯示，2月下旬至3月中旬，宜蘭仍有較多降雨的時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。