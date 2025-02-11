把握晴暖好天氣！今晚變天 元宵節雨炸全台、北有鋒面接近

雖然揮別寒流，不過今天西半部空曠地區仍有不少地方出現了10度以下的低溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今晨仍有輻射冷卻作用加持，最低溫是新竹關西的7.0度，新竹峨眉7.7度，苗栗造橋7.9度。隨著陽光出來，各地的溫度都開始有明顯回升的現象。

吳聖宇說，今天上半天各地大致是晴到多雲的天氣，下午到傍晚逐漸有中高層的雲系北上來到台灣上空，中南部、花東地區的雲量將會陸續增多，晚間到明天清晨水氣增加，苗栗以南、花東地區逐漸轉為陰天有短暫陣雨的天氣，新竹以北到宜蘭一帶雲量也會明顯增多，山區亦有零星降雨開始出現。

明天元宵節，吳聖宇表示，白天水氣持續北上，包括北台灣在內，各地都將是陰天有短暫陣雨的天氣型態，同時北邊有鋒面系統逐漸接近，晚間到周四清晨間快速通過，在水氣偏多的情況下，各地都將持續是有雨的天氣。

他說，由於這次鋒面本身結構較好，加上水氣多，因此局部地區的雨勢可能會較大一些，感受上會比較像春雨，明晚如果要外出看燈會的話，務必要多加注意。

周四白天鋒面雖然已經通過，但是吳聖宇表示，底層東北季風增強帶來較涼的空氣，中層以上仍有較多的暖溼水氣持續經過，各地還是普遍有短暫陣雨的天氣型態，降雨時間將會比較長，因此局部地區，特別是山區，仍可能有較多的累積雨量，外出還是要多注意。

周五東北季風會逐漸減弱，風向漸轉偏東風，但是吳聖宇表示，新的預報資料來看中高層來到台灣附近的水氣還是滿多的，各地可能還是維持雲多且厚，普遍有短暫陣雨的天氣，不過降雨量會比周四來得減少。

吳聖宇表示，周六底層風向會再轉為東南到偏南風，整個雲雨帶位置也跟著往北移動，降雨比較明顯的地方縮減到北部、東半部地區以及中南部局部山區，中南部平地將有機會轉為多雲的天氣。

周六晚間又有另一道鋒面快速通過台灣以北，後續到周日東北季風又再增強，吳聖宇表示，幸好這波鋒面的位置會比較偏北，水氣也比較少，後續東北季風南下後有機會帶來北方較乾的空氣，預估周日到下周一除了東北季風迎風面地區仍可能有局部降雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣，整個天氣型態反而會變得比較穩定。

溫度方面也是起伏變化較大，吳聖宇表示，特別是在白天的高溫部分，今天陽光較為明顯，各地仍然溫暖，高溫普遍有機會來到23至25度，南部有可能更高一些。

但是到了明天降雨增多後，吳聖宇表示，中北部、東北部白天高溫將會降到17至20度，南部及花東地區高溫也會降到20至22度。周四東北季風南下加上降雨持續明顯，中北部、東北部天高溫會再降到16至18度，南部及花東地區高溫降到18至20度。

他說，周五東北季風減弱，周六風向轉偏東到東南風，各地白天溫度都是呈現上升的趨勢，中北部、東北部高溫將逐漸回升到21至23度，南部及花東地區回升到23至25度。周日東北季風再增強，北台灣溫度又會有比較明顯下降的機會，高溫可能再降到20度以下。

夜晚清晨的低溫部分則是變化比較小，吳聖宇表示，因為一直到周日之前雖然有東北季風南下，但是冷空氣並不強，預期中北部、東北部低溫大致維持在14至16度，空曠地區有機會降到12至14度，南部及花東地區低溫16至18度，空曠地區14至16度。

周日南下的冷空氣強度可能會稍微強一些，吳聖宇表示，有沒有機會從東北季風變成大陸冷氣團等級，值得注意後續預報變化的情況，周日、下周一轉乾，到時候輻射冷卻作用的狀況也很值得觀察。

吳聖宇表示，再來這幾天不論是天氣、溫度的變化都很大，很有春季天氣多變的感覺，尤其降雨的部分，明後兩天局部地區累積的雨量有機會較多，雖然還至於有特別強的雨勢，但是降雨的型態跟冬季的降雨會有些不同，偏向春雨型，還是要注意。溫度的起伏變化也很大，身體健康的部分同樣要多留心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。