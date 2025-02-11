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新竹關西7.1度 吳德榮：今回暖、日夜溫差大 元宵降雨由南向北擴全台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。本報資料照片
今天各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。本報資料照片

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新北至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）縣市有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨因輻射冷卻作用，部分平地仍有10度以下低溫；本島各縣市平地的最低溫依序為新竹關西7.1度、苗栗造橋8.1度、桃園大溪和雲林古坑9.4度。各地區平地的最低氣溫約在9、10度左右。

今天各地晴時多雲，吳德榮說，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。北部9至26度、中部9至27度、南部10至28度、東部10至26度。

明天元宵節，他表示，南方水氣北上、降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動、應有防雨備案；雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降。周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣不強，氣溫仍明顯下降、北台灣轉涼。

吳德榮表示，周五東北季風影響，北台灣偏涼，各地有局部短暫雨的機率。周六東北季風減弱，氣溫略升，局部地區仍有短暫雨的機率；周六晚另一小股東北季風南下。周日、下周一東北季風轉乾，天氣好轉，氣溫略降。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今天各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。本報資料照片
今天各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。本報資料照片

元宵節 東北季風 氣溫

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