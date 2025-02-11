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三色豆中神秘的綠色豆子到底是什麼？ 農業部公布答案
便當菜色或炒飯常出現的三色豆，神秘的綠色豆子到底是什麼豆？甚至登上網友公認的「10大最討厭食物排行榜」，來台多年的法國籍YouTuber「酷」曾在臉書「酷的夢」對於台灣人排斥三色豆感到疑惑，網友表示，「小時候的陰影」、「三色豆BAD，尤其是那個冷凍味」、「分開可以，聚在一起就不行！就說了不要群聚」。
「農業部」臉書粉專表示，是「青豆仁」，屬於嫩豆用（俗稱熟豆、美國豆）的豌豆。豌豆屬於一年生草本蔬菜作物，適合在冷涼乾燥的氣候下生長，最適合的生長溫度為15至20度，因為不耐高溫，主要產季集中在每年的12月至隔年的3月。
「青豆仁屬於豌豆的一部分」，農業部表示，呈現長橢圓形的小豆子，而豌豆莢則富含纖維，有一層薄薄的硬膜，粗硬無法食用。
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